2026年07月27日 22時10分 試食

NVIDIAの革ジャンCEOと同じメニューを東京の居酒屋で食べてきたよレポート、時価総額世界一のCEOは一体何を食べたのか？



2026年7月15日にNVIDIAのジェンスン・フアンCEOが来日し、東京の居酒屋「やきとん三吉 神田北口店」で食事しました。その際のメニューがそのまま「ご来店記念コース」としてコースメニュー化していたので、実際に予約して食べてきました。時価総額世界一の企業のCEOが一体どんなものを食べたのか、詳しくレポートします。



やきとん三吉 神田北口店【公式】

https://yakitonsankichi-kandakitaguchi.owst.jp/



フアンCEOは以前から屋台グルメをよく食べるCEOとして知られていました。以下のポストは2026年5月に台湾の夜市を訪れたことをアピールするものです。



It's not a trip to Taipei without a night market stop. 🍧📸🤳 pic.twitter.com/Wl5cC3D16d — NVIDIA (@nvidia) May 24, 2026



日本時間の2026年6月1日に実施されたNVIDIA GTC Taipei 2026の基調講演では、台湾のサプライチェーンエコシステムの一部として屋台の名前を紹介する一幕もありました。フアンCEOが台湾ちまきの名店「王記府城肉粽」の名前を指し示す様子が以下。





そんなフアンCEOは2026年7月15日に来日し、セガのイベントに参加したりテクノロジー企業との会合を行ったりしました。そんな来日日程の一部として、居酒屋「やきとん三吉 神田北口店」を訪れたというわけです。



フアンCEOは串焼きやモツ鍋などを食べており、実際に食べたメニューをそっくりそのまま食べられる「エヌビディアNVIDIAのジェンスン・フアンCEO同じコース★2時間飲み放題付き！」というコースが登場。GIGAZINE編集部ではイベント取材のために東京を訪れる予定があったので、予約してフアンCEOと同じメニューを実際に食べてみることにしました。価格は1人当たり税込4500円です。





2026年7月25日にやきとん三吉 神田北口店を訪問。名前の通り、JR神田駅の北口を出てすぐの位置にあります。





周囲の雰囲気はこんな感じ。





これがやきとん三吉 神田北口店です。「大企業のCEOが訪れる高級店」という感じは皆無で、いかにも「庶民に親しまれている居酒屋」という感じの店構え。





串焼きが税別80円から食べられることがアピールされています。





店内にはフアンCEOの写真が飾られていました。





「飲むならやっぱり皮ジャン!」とのこと。フアンCEOは発表イベントなどで革ジャンを着用することが多く、PC愛好家からは「革ジャン」という愛称で親しまれています。





「あなたを、当店のフアンにしたい」





店内にはカウンター席とテーブル席があります。2人で予約したところ、テーブル席に案内されました。





「ご来店記念コース」として全12品のメニューが紹介されています。





飲み放題メニューにはキリン一番搾りやホッピーなどがラインナップされています。烏龍茶やコーラなどのソフトドリンクもあります。





着席してすぐに「キャベツ盛り肉味噌付き」が運ばれてきました。





シャキシャキのキャベツに甘口の肉味噌がよく合います。





続いて「本日の前菜三種盛り(枝豆､もつゆずポン酢､炙り明太子と長芋の千切り)」が提供されました。メニュー表記だと前菜が1番目でキャベツ盛りが2番目ですが、順番は前後することがあるようです。





もつゆずポン酢はコリコリしたホルモンと柚子胡椒がマッチしていて美味。味が濃すぎないので、ノンアル勢でも楽しみやすいです。





「串焼き6種(ハラミ､ねぎま､豚バラ､たん､しいたけ､ししとう)」。2人組だと基本的に大皿1枚で提供されますが、串焼きは1人1皿で合計2皿でした。





しいたけが肉厚でグッド。





お肉も大きめにカットされています。





「ポテトサラダ」はマヨネーズとキャベツがたっぷりついていました。





食べ物がどんどん運ばれてきます。これは「炙り〆鯖とまぐろのお造り」。





まぐろは解凍が不十分で、ちょっとシャリッとしていました。





「博多鉄板餃子」は円形の鉄板に入っていました。羽根が鉄板全体を覆っています。2人組の場合は餃子が4個入っています。





味の濃い餃子で、ドリンクがぐいぐい進みます。





「からあげとポテトフライ」はオーソドックスな味付け。





「和牛とんこつモツ鍋」はかなりボリューミー。





よく煮てから食べます。





小皿に盛り付けるとこんな感じ。ホルモンが大きめで、甘口のとんこつスープとよく合います。





「〆ラーメン」。お皿が欠けているのはご愛嬌。





スレート麺がとんこつスープをたっぷり吸ってくれます。





「デザート」はシューアイスでした。





全12品でボリューム満点。味は「特別おいしい！」というわけではないのですが、まぐろがシャリシャリしていた意外は全体的にそつなくまとまっています。ビールもホッピーも飲み放題なので満足度は高め。周囲の客も同じコースを頼んでいたようで、そこら中から「オレの使っているグラボは～」とか「NVIDIAの株をあのとき買ってればな～」といった会話が聞こえてきました。





なお、2026年7月18日に予約サイトを見た際は「エヌビディアNVIDIAのジェンスン・フアンCEO同じコース★2時間飲み放題付き！」というコース名だったのですが、記事作成時点ではコース名が「ご来店記念コース★2時間飲み放題付き！」に変化しています。



ご来店記念コース★2時間飲み放題付き！ : やきとん三吉 神田北口店 - 神田/居酒屋 | 食べログ

https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13303214/party/258533124/

