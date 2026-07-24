2026年07月24日 12時48分 AI

画像・動画・音声の生成AIモデルを条件に合わせて自動で選ぶ「Runway Media Router」が登場



生成AI企業のRunwayは2026年7月23日、画像・動画・音声の生成に使うAIモデルを自動で選択する「Runway Media Router」を発表しました。開発者向けプラットフォーム「Runway Dev」に追加された新機能で、品質や処理速度、料金の優先順位に合わせて自動で利用モデルを切り替えます。



Introducing Runway Media Router

https://runway.com/news/company-news/introducing-runway-media-router





Runway launches AI model router as generative media gets crowded | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/23/runway-bets-on-ai-model-routing-as-generative-media-gets-crowded/



コンテンツ生成AIは「高速に生成できるAI」「低速だが高品質なAI」「品質はそこそこだが安価なAI」など多様な種類が存在します。AIをコンテンツ制作に取り入れる場合、「アイデア確認用の動画生成は品質より速度を重視する」「完成品は速度やコストより品質を重視する」といったように目的に応じて適切なAIが変化します。



Runway Media Routerを使用すると品質や処理速度、料金の優先度に応じて自動でリクエストごとに使用するモデルを選択してくれるため、開発者が生成のたびに各モデルを比較したり、新しいモデルへ手作業で切り替えたりする負担を減らすことが可能です。





Runway Media Routerは画像、動画、音声の生成モデルに対応しており、発表と同時に開発者向け基盤「Runway Dev」から利用可能になっています。Runway Media Routerの振り分け対象はRunway Dev内で利用できるモデルとのこと。なお、Runwayは自社の動画生成AIだけでなく「Seedance」「GPT Image 2」「ElevenLabs」など他社の画像・動画・音声生成モデルもRunway Devで提供しています。



使用例として、料金を抑えたい処理では低コストなモデルを優先し、完成品を作る処理では品質の高いモデルを優先するといった設定が想定されています。利用する提供元やモデルを限定したり、特定の提供元やモデルを除外したりする設定にも対応するとのこと。





Runway共同創業者兼共同CEOのアナスタシス・ゲルマニディス氏は、広告キャンペーンや複数の場面で構成される映像作品を生成AIで制作する機会が増えるほど、単独のモデルではなく複数のモデルを使い分ける基盤が重要になると述べています。Runwayは生成AIモデルの研究に取り組みながら、複数のモデルを使い分ける基盤の構築も進めていると述べています。