2026年06月25日 20時00分 メモ

ウィキメディア財団の従業員が労働環境の承認を求めて経営陣に書簡を送付



ウィキメディア財団はWikipediaを運営している非営利団体です。2026年6月24日にイギリスに住むウィキメディア財団の従業員が経営陣に対して労働組合の承認を求める書簡を提出したことが明らかになりました。



CWU: WIKIPEDIA WORKERS TO SEEK UNION RECOGNITION

https://www.cwu.org/press_release/wikipedia-workers-to-seek-union-recognition/



UTAW: UK Wikipedia Workers seek union recognition

https://utaw.tech/news/wikipedia-recognition



通信労働者組合(CWU)とその傘下であるUnited Tech and Allied Workers(UTAW)の発表によると、イギリスのウィキメディア財団従業員はUTAWによる代表権を求めて経営陣に対する書簡を送付したとのこと。従業員たちはウィキメディア財団に対して「従業員の組織化および労働組合結成の権利を肯定する約束」を順守するように求めています。



発表によると、ウィキメディア財団ではここ数カ月で環境の変化が生じており、授業員の間で透明性・信頼性・方向性に関する懸念が高まっているそうです。2026年5月にはMediaWikiの元主任開発者で労働組合結成に向けた活動を進めていたブルック・ヴィッバー氏が解雇されており「労働組合つぶしだ」という批判を生んでいました。



Wikipediaを運営するウィキメディア財団が元CTOを解雇＆コミュニティ技術チームを解散、労働組合つぶしとの批判も - GIGAZINE





イギリスはウィキメディア財団にとってアメリカ国外で最大の雇用拠点とされています。また、すでに1000人以上のボランティアおよびコミュニティメンバーが従業員を支援する嘆願書に署名しているそうです。



CWUの技術部門担当役員であるジョン・チャドフィールド氏は「これはウィキメディア財団の従業員が自主的な認知を求める初めての試みであり、世界初の試みです」「ウィキメディア財団の全従業員が透明性、説明責任、そして参加に基づく持続可能な職場環境を築くことを目指して承認プロセスを開始しました。こうした信念を持った労働者たちを支援できることを誇りに思います」とコメントしています。

