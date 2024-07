FalloutやSkyrimの開発元「ベセスダ」の従業員が労働組合を結成、Microsoft傘下のゲームスタジオで初の全従業員を対象とした労働組合

・関連記事

MicrosoftがDOOMやFalloutのベセスダ・ソフトワークスを買収、今後Xbox以外でのリリースはケースバイケースに - GIGAZINE



Microsoftが8000億円でベセスダを買収することをEUが承認 - GIGAZINE



複数のゲームスタジオを閉鎖したMicrosoftが人員削減を計画していることが判明、一方で「Hi-Fi Rushのようなゲームが必要」とも - GIGAZINE



人気RPG「Fallout」の実写TVドラマシリーズが2024年4月12日からAmazon Prime Videoで配信されることが決定 - GIGAZINE



2024年07月22日 16時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

