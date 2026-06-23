ハードウェア

SteamOS搭載ゲーミングPC「Steam Machine」発売、価格は19万円弱から


2025年11月に発表されたSteamOS搭載ゲーミングPC「Steam Machine」が発売されました。最も手ごろなストレージ512GBモデルは1049ドル(約17万円)となっています。

Steam Machine
https://store.steampowered.com/hardware/steammachine

Steam Hardware－Steam Machine本日発売！－Steamニュース
https://store.steampowered.com/news/group/45479024/view/685257114654870245


Steam MachineはSteam対応のキューブ型ゲーミングPCで、筐体の寸法は156mm×162.4mm×155mm、重さは2.6kgです。

モデルは4種類ありますが「6コア・12スレッドのセミカスタムAMD Zen 4 CPU」「セミカスタムAMD RDNA3 GPU」「RAM容量16GB」「VRAM容量8GB」という基本的なスペックは同じで、異なるのは「ストレージ容量が512GBか2TBか」という点と「Steam Controllerの有無」です。


海外ではSteam Storeで購入可能ですが、日本・韓国・台湾・中国はKOMODO STATIONでの取り扱いとなっています。

Steam Machine – KOMODO STATION
https://komodostation.com/product/steam-machine_jpy/


価格設定は以下の通り。おおむね、海外は512GBモデルが17万円から19万円、2TBが21万円台から23万円台、Steam Controllerつきだと1万3000円ほど高くなっていて、日本の価格設定は高め寄りといえます。

 日本アメリカカナダEUイギリスオーストラリアポーランド
512GB18万9980円1049ドル1509カナダドル1039ユーロ879ポンド1609オーストラリアドル4389ズウォティ
512GB+Controller20万4980円1128ドル1628カナダドル1108ユーロ938ポンド1728オーストラリアドル4698ズウォティ
2TB24万9980円1349ドル1919カナダドル1359ユーロ1149ポンド2109オーストラリアドル5739ズウォティ
2TB+Controller26万4980円1428ドル2038カナダドル1428ユーロ1208ポンド2228オーストラリアドル6048ズウォティ


なお、2TBモデルの2種類には交換用フェイスプレート2種も付属します。


Steam公式販売は抽選式の予約システムを採用していますが、KOMODO STATIONは先着順のようです。

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in ハードウェア,   ゲーム, Posted by logc_nt

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