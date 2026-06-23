2026年06月23日 13時07分 ハードウェア

SteamOS搭載ゲーミングPC「Steam Machine」発売、価格は19万円弱から



2025年11月に発表されたSteamOS搭載ゲーミングPC「Steam Machine」が発売されました。最も手ごろなストレージ512GBモデルは1049ドル(約17万円)となっています。



Steam Machine

https://store.steampowered.com/hardware/steammachine



Steam Hardware－Steam Machine本日発売！－Steamニュース

https://store.steampowered.com/news/group/45479024/view/685257114654870245





Steam MachineはSteam対応のキューブ型ゲーミングPCで、筐体の寸法は156mm×162.4mm×155mm、重さは2.6kgです。



モデルは4種類ありますが「6コア・12スレッドのセミカスタムAMD Zen 4 CPU」「セミカスタムAMD RDNA3 GPU」「RAM容量16GB」「VRAM容量8GB」という基本的なスペックは同じで、異なるのは「ストレージ容量が512GBか2TBか」という点と「Steam Controllerの有無」です。





海外ではSteam Storeで購入可能ですが、日本・韓国・台湾・中国はKOMODO STATIONでの取り扱いとなっています。



Steam Machine – KOMODO STATION

https://komodostation.com/product/steam-machine_jpy/





価格設定は以下の通り。おおむね、海外は512GBモデルが17万円から19万円、2TBが21万円台から23万円台、Steam Controllerつきだと1万3000円ほど高くなっていて、日本の価格設定は高め寄りといえます。



日本 アメリカ カナダ EU イギリス オーストラリア ポーランド 512GB 18万9980円 1049ドル 1509カナダドル 1039ユーロ 879ポンド 1609オーストラリアドル 4389ズウォティ 512GB+Controller 20万4980円 1128ドル 1628カナダドル 1108ユーロ 938ポンド 1728オーストラリアドル 4698ズウォティ 2TB 24万9980円 1349ドル 1919カナダドル 1359ユーロ 1149ポンド 2109オーストラリアドル 5739ズウォティ 2TB+Controller 26万4980円 1428ドル 2038カナダドル 1428ユーロ 1208ポンド 2228オーストラリアドル 6048ズウォティ



なお、2TBモデルの2種類には交換用フェイスプレート2種も付属します。





Steam公式販売は抽選式の予約システムを採用していますが、KOMODO STATIONは先着順のようです。

