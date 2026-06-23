SteamOS搭載ゲーミングPC「Steam Machine」発売、価格は19万円弱から
2025年11月に発表されたSteamOS搭載ゲーミングPC「Steam Machine」が発売されました。最も手ごろなストレージ512GBモデルは1049ドル(約17万円)となっています。
Steam Machine
https://store.steampowered.com/hardware/steammachine
Steam Hardware－Steam Machine本日発売！－Steamニュース
https://store.steampowered.com/news/group/45479024/view/685257114654870245
Steam MachineはSteam対応のキューブ型ゲーミングPCで、筐体の寸法は156mm×162.4mm×155mm、重さは2.6kgです。
モデルは4種類ありますが「6コア・12スレッドのセミカスタムAMD Zen 4 CPU」「セミカスタムAMD RDNA3 GPU」「RAM容量16GB」「VRAM容量8GB」という基本的なスペックは同じで、異なるのは「ストレージ容量が512GBか2TBか」という点と「Steam Controllerの有無」です。
海外ではSteam Storeで購入可能ですが、日本・韓国・台湾・中国はKOMODO STATIONでの取り扱いとなっています。
Steam Machine – KOMODO STATION
https://komodostation.com/product/steam-machine_jpy/
価格設定は以下の通り。おおむね、海外は512GBモデルが17万円から19万円、2TBが21万円台から23万円台、Steam Controllerつきだと1万3000円ほど高くなっていて、日本の価格設定は高め寄りといえます。
|日本
|アメリカ
|カナダ
|EU
|イギリス
|オーストラリア
|ポーランド
|512GB
|18万9980円
|1049ドル
|1509カナダドル
|1039ユーロ
|879ポンド
|1609オーストラリアドル
|4389ズウォティ
|512GB+Controller
|20万4980円
|1128ドル
|1628カナダドル
|1108ユーロ
|938ポンド
|1728オーストラリアドル
|4698ズウォティ
|2TB
|24万9980円
|1349ドル
|1919カナダドル
|1359ユーロ
|1149ポンド
|2109オーストラリアドル
|5739ズウォティ
|2TB+Controller
|26万4980円
|1428ドル
|2038カナダドル
|1428ユーロ
|1208ポンド
|2228オーストラリアドル
|6048ズウォティ
なお、2TBモデルの2種類には交換用フェイスプレート2種も付属します。
Steam公式販売は抽選式の予約システムを採用していますが、KOMODO STATIONは先着順のようです。
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in ハードウェア, ゲーム, Posted by logc_nt
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