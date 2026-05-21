2026年05月21日 17時37分 試食

総重量約1kg・肉340g・2508kcalの盛りまくりうどん「爆担々」をはなまるうどんで食べてみた



はなまるうどんの期間限定メニューとして、総重量約1kg・肉340gの「爆担々」が登場しました。はなまるうどんの人気メニューである「冷やし担々」をベースに「はなまる唐揚げ」「豚肉」「肉味噌」を積み重ねた限界突破のボリュームに仕上がっているとのこと。いったいどれほどスゴイことになっているのか確かめるべく、実際にはなまるうどんに行って食べてみました。



～肉特化型店舗「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」オープン記念～累計500万食突破！大人気の「冷やし担々」が限界突破！？総重量約1kg・肉340gの「爆担々」5月13日（水）より、全国のはなまるうどんで期間限定販売

https://www.hanamaruudon.com/menu/campaign2.html



はなまるうどんに到着。





カウンターに並んで爆担々を注文します。中サイズと大サイズがあって、大サイズでは肉の量は変わらずうどんの量が増えるとのこと。今回は中サイズを注文しました。





ちなみに、はなまるうどんのカロリー表によると、爆担々の中サイズは2508kcalで塩分13.9g、大サイズは2889kcalで塩分16.8gです。





席に座って5分ほど待って爆担々が到着。





これが爆担々です。うどんの上に豚肉、肉味噌、唐揚げが大量にのっています。うどんはどこにも見えません。





反対側から見るとこんな感じ。唐揚げの下にかろうじてうどんが見えています。





スープは白いごまだれです。赤いラー油も浮いています。





食べる前に、温玉を肉の上に割ります。





爆担々の完成形はこんな感じ。





本当に1kgあるのか気になったので、はかりを持ち込んで重さを測定してみました。食器込みの重さは1309g。食べ終わった後に食器の重さを測定して爆担々の重量を算出してみます。





とうわけで、いざ実食。豚肉にごまだれが絡んで冷しゃぶのようになっています。ごまだれが甘口で、ピリ辛なラー油も絡んで甘辛い味付けになっています。





唐揚げは外はカリカリで中身がジューシー。唐揚げは揚げたての熱々で、他の具材やごまだれが冷たいので、温と冷のコントラストを楽しめます。





肉味噌は甘辛い味付け。辛口といっても「食欲をそそるピリ辛」といった具合なので幅広い人が楽しめる辛さです。





肉を食べ進めて、やっとうどんにたどり着きました。うどんはツルツルでコシもあって食べ応え抜群。





通常の肉入りうどんだと「肉が先になくならないように、うどんと肉の配分を考えて食べる」という感じですが、爆担々の場合は肉がとにかく大量に盛られているので、配分を考えることなく「うどんに肉味噌を絡めて、さらに豚肉で包んで食べる」といったように肉を存分に楽しめます。





肉味噌は少量だと「食欲をそそるピリ辛」なのですが、大量に食べ続けていると辛さが蓄積して、しっかり辛くなっていきます。温玉を割るとマイルドになって味変にもなるので、温玉は後半戦まで割らずにキープしておくのがオススメです。





いろんな肉の味を楽しみつつうどんをズルズルすすっていった結果、特に無理することなくペロリと完食できました。完食後の食器の重さは270g。食べ始めが1309gだったので、爆担々は1039g入っていたことになります。しっかり1kg超えなガッツリ系の一杯でした。





爆担々は2026年5月13日からの期間限定販売で、中サイズが税込1380円、大サイズが税込1600円です。店内飲食のみの販売でテイクアウトは非対応とのことです。

