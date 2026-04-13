2026年04月13日 15時00分 サイエンス

認知症になってもほとんど失われない「手続き記憶」とは何なのか？手続き記憶を強化することはできるのか？



手続き記憶は「自転車に乗る」「編み物をする」「楽器を演奏する」といった、頭で意識しなくても体が勝手に動いてくれる種類の記憶のことを指します。たとえ認知症になってもほとんど失われないという手続き記憶について、ウェスタン・シドニー大学の認知科学准教授であるセリア・ハリス氏らが解説しました。



What is ‘muscle memory’ and can I improve mine?

https://theconversation.com/what-is-muscle-memory-and-can-i-improve-mine-277471



◆手続き記憶はどのようにして獲得されるのか？

手続き記憶は意識することなく実行できる動作やスキルのことであり、「非陳述記憶」ともいわれるように言葉で説明することが難しい点が特長です。たとえば「自転車に乗る」といった手続き記憶は、自分がやる時には「ハンドルを握る」「サドルにまたがる」「足を離しつつペダルをこぐ」「バランスを取りつつこぎ続ける」という一連の動作を無意識でこなせますが、子どもに言葉で乗り方を教えるのはかなり困難です。



研究によると、手続き記憶を向上させる最良かつ最速の方法は反復練習だとのこと。手続き記憶にカテゴライズされる新しいスキルを習得する場合、最初のうちは物事を正しい方法と順序で行うために、体を意識的に動かして練習し続けなくてはなりません。しかし、反復練習を繰り返すうちにこれらのスキルは自動化され、ほとんど意識せずに実行できるようになります。



手続き記憶の習得および維持には、脳の複数の部位が連動して働く必要があります。これは、「スキルを能動的に学習する段階」と「自動で行動できるようになる段階」で、それぞれ異なる神経プロセスが用いられるためです。



まず「スキルを能動的に学習する段階」では注意や記憶、意識的で努力が必要な思考と関連する前頭前野や頭頂葉前部が主に使われます。そしてスキルの反復練習を始めて「自動で行動できるようになる段階」になると、次第に外界から受け取る感覚情報を処理し、脳が最適な身体的反応を判断するのを助ける感覚運動回路に頼るようになります。これによって意識的な努力をほとんどしなくても、複雑なタスクを自動的に実行できるようになります。





◆認知症などの疾患は手続き記憶に影響するのか？

ハリス氏らは、「手続き記憶の興味深い点は、認知機能の低下にほとんど影響されないことです。認知症やその他の認知機能障害のある人にとって最も困難なタスクは、一般に意識的な努力を必要とするものです。しかし、彼らは生涯を通じて培ってきた、より無意識的なスキルを保持していることがよくあります。そのため、愛する人の名前を思い出すのに苦労しているにもかかわらず、編み物をしたりタンゴを踊ったりできる認知症の人に出会うことがあるのです」と述べています。



これまでの研究や現場のエピソードからは、音楽は特に手続き記憶に強い影響を及ぼすことが示唆されています。記憶・認知・行動に影響が及ぶアルツハイマー型認知症の患者を対象にしたカナダの研究では、普通に言葉を話すよりも歌として聞かせた方が、患者はより言葉を記憶できることが示されました。



手続き記憶を利用することで、認知障害の人々が新しいスキルを習得できる可能性も示唆されています。オーストラリアの研究では、重度のアルツハイマー病を患う音楽経験のない女性に歌を教えたところ、女性はまったく新しい歌を新たに覚えることができたと報告されています。





◆手続き記憶を強化することはできるのか？

残念ながら手続き記憶を簡単に強化する方法はなく、新しいスキルの習得には地道な反復練習が必要です。練習の効果を最大限に高めるには「複数回に分けて練習すること」が役立つそうで、これにより一度は無意識でやれるようになった動作でも、再び意識的に動作を思い出す必要が生じ、より長期的な手続き記憶が形成されるとのこと。また、練習後に睡眠をとることも、新しいスキルを記憶するのに役立つと考えられています。



ハリス氏らは、「手続き記憶を向上させるには時間と努力が必要ですが、それだけの価値は十分にあります。新たに習得したスキルは、あなたの人生を豊かにしてくれるでしょう。そして、生涯を通じて磨き続けてきたスキルはたとえ認知機能が低下したとしても、あなたが大切に思う人々や思い出とのつながりを保つ助けとなるのです」と述べました。

