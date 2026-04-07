2026年04月07日 06時00分 サイエンス

20万年前のネアンデルタール人が使った接着剤に抗菌作用があることが判明、傷の手当てにも使われていた可能性が浮上



約20万年前からネアンデルタール人が接着剤として使っていた「バーチタール」に、赤みや腫れ、痛み、うみなどの傷の感染に関わる黄色ブドウ球菌を抑える働きがあることを研究チームが確かめました。



Antibacterial properties of experimentally produced birch tar and its medicinal affordances in the Pleistocene | PLOS One

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0343618



CBU Research Team Helps Uncover 200,000-Year-Old Neanderthal Healthcare Secret - Cape Breton University

https://www.cbu.ca/newsroom/releases/cbu-research-team-helps-uncover-200000-year-old-neanderthal-healthcare-secret/



ネアンデルタール人には「石器を使って狩りをしていた人たち」という印象がありますが、近年は植物を利用していたことや、けが人や病人を世話したとみられる痕跡も見つかっています。今回の研究は、ネアンデルタール人が接着剤として使っていたバーチタールについて、接着剤以外の役割があった可能性を探ったものです。



研究チームが注目したバーチタールは、シラカバなどカバ類の樹皮から作られる物質です。ヨーロッパの中期旧石器時代の遺跡から見つかっており、これまでは主に石器の刃を木の柄に固定する接着剤として使われていたと考えられてきました。





今回の研究を行ったのは、ケルン大学とオックスフォード大学に所属するテャールク・ジームセン氏、ケープブレトン大学に所属するアデロンケ・オルダレ氏とマティアス・ビーレンシュティール氏、リエージュ大学に所属するマルセル・シェンメル氏らです。



研究チームは、ネアンデルタール人が生きていた時代のヨーロッパで広く見られた2種類のカバ類の樹皮を使い、3通りの方法でバーチタールを作りました。



下の画像のaはドイツ・ケーニヒスアウエの中期旧石器時代遺跡で見つかったバーチタールの実物片で、b～fはネアンデルタール人が生きていた時代を想定したバーチタールの作成方法を示しています。bは「石を並べた溝を使う凝縮法」、cは巻いた樹皮を地中で加熱する「樹皮ロール法」、dは加熱して出た成分を石の表面などで凝縮させて集める「凝縮法」、eは穴の中で樹皮ロールを加熱し、下でタールを受ける「ビットロール法」、fは上で火を使って加熱し下でタールを回収する「盛り土状の構造を使う方法」をそれぞれ表しており、今回の研究ではdの「凝縮法」とfの「盛り土状の構造を使う方法」が主に利用され、さらに比較用に缶を使う現代的な方法が使われています。





研究チームがそれぞれのバーチタールを「細菌の増殖をどの程度抑えられるか」を調べる検査にかけた結果、バーチタールは傷の感染に関わることがある細菌の一種である黄色ブドウ球菌に対して、中程度の抗菌作用を示しました。細菌が増えなかった範囲の大きさは試料によって差があり、効果が見られなかったものから10.5±0.7mmまでで、平均は7.5±0.17mmだったとのことです。



研究チームは、バーチタールの作り方によって結果にばらつきがあったもののどの方法でも抗菌性が確認されたとした上で、効き目は作り方だけで決まるわけではないと述べています。





また、バーチタールは全ての細菌に効いたわけではなく、黄色ブドウ球菌には抗菌作用が確認された一方で、大腸菌には抗菌作用が確認されなかったとのことです。このことからバーチタールを現代の抗生物質のように多くの細菌へ広く強く効くものとみるのは難しく、効く細菌が限られていたと研究チームは考えています。



黄色ブドウ球菌は、傷口などから入ると赤みや腫れ、痛み、うみを伴う感染を起こすことがある細菌です。研究チームはこの点から、バーチタールが単なる接着剤ではなく、傷口を覆う材料や皮膚に塗るものとしても使われていた可能性があると述べています。



ただし、この研究で分かったのは研究チームが作ったバーチタールに抗菌性があったという点であり、ネアンデルタール人が実際にけがや皮膚のトラブルに効くと分かった上でバーチタールを使っていたのかどうかを直接示す証拠が見つかったわけではありません。今回の成果は、これまで主に接着剤として考えられてきた物質に別の用途もあった可能性を示したものだといえます。