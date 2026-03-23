2026年03月23日 21時00分 ネットサービス

WordPress.comがAIエージェントによるコンテンツ作成・SEO改善・コメント管理・メタデータ更新などの機能を正式にサポートすると発表



Automatticが運営するホスティングブログサービス「WordPress.com」が、AIによる投稿の作成を可能にする書き込み機能を実装すると発表しました。



AI agents can now create and manage content on WordPress.com

https://wordpress.com/blog/2026/03/20/ai-agent-manage-content/



WordPress.comは2025年10月にMCP(Model Context Protocol)のサポートを実装し、AIエージェントによるコンテンツの分析など主に「読み取り」を可能にしていました。



2026年3月20日、新たにWordPress.comは「書き込み」の機能を追加し、AIエージェントによるコンテンツの作成、コメントの承認や返信、画像の代替テキストといったメタデータの更新など、複数の操作を可能にしました。





以下のように、自然言語で指示するだけで、Claude、Cursor、ChatGPTなどWordPress.comに接続したAIエージェントが処理を代行します。



「この投稿を書き終えました。下書きとして公開し、『トラベル』に分類し、関連タグを追加し、160文字以内のメタディスクリプションを書いてください」

「ブログでレシピの公開を始めたいです。『レシピ』カテゴリーを作成し、モーニング、ランチ、ディナー、デザートのサブカテゴリーを設定してください」

「チーム、ミッション、連絡先情報のセクションを含むAboutページを作成してください」

「最新の投稿にある保留中のコメントをすべて承認し、価格について質問しているコメントに返信してください」

「ウェブサイトのアクセシビリティを監査し、レポートを作成してください」

「メディアライブラリ内で代替テキストがない画像をすべて見つけ、ファイル名や添付情報に基づいて提案をしてください」





AIエージェントは変更を行う前にすべてのステップで確認を求めるよう設計されているとのこと。全ての新規投稿はデフォルトで下書きになり、すべての変更はアクティビティログで確認できるなど、いくつかの安全対策が施されています。また、AIエージェントはサイトのテーマを読み取ってサイトのデザインに適応した対応を行うとのことです。



書き込み機能はすべてのWordPress.com有料プランで利用可能です。





以下のMCPアカウント設定ページにアクセスし「MCPアカウント設定ページツールへのアクセスを有効化」をオンにすれば利用開始できます。



モデル・コンテキスト・プロトコル (MCP) のアカウント設定 — WordPress.com

https://wordpress.com/me/mcp

