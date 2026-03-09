2026年03月09日 12時05分 ネットサービス

インドネシアが16歳未満の子どものSNS利用を禁止



2026年3月6日、インドネシアのメウティヤ・ハフィド通信・デジタル大臣が16歳未満の子どもによるSNSの使用を禁止すると発表しました。この禁止措置は3月28日から施行される予定です。



Indonesia to ban social media for children under 16 | Mashable

https://mashable.com/article/indonesia-to-ban-social-media-for-children-under-16





SNS使用禁止の理由について、ハフィド大臣はポルノ、ネット上でのいじめ、オンライン詐欺、SNS依存といった脅威の存在を挙げました。



なお、世界初の「16歳未満の子どもがSNSを利用することを禁止する法律」は、2025年12月にオーストラリアで施行されたものです。オーストラリアでこの法律が施行されてから、イギリスやフィンランドでも同様の法律が検討されています。



世界初の「16歳未満のSNS禁止法」がオーストラリアでスタート、TikTok・X・Instagram・YouTubeなどが対象 - GIGAZINE





インドネシアによるSNS使用禁止措置は3月28日から施行され、禁止対象となるプラットフォームの一例は以下の通り。以下のプラットフォームでは子ども向けアカウントの無効化が開始されることとなりますが、具体的な方法について詳細は明らかにされていません。



・X

・YouTube

・Facebook

・Instagram

・Threads

・Roblox

・ライブストリーミングアプリ(Bigo Liveなど)



ハフィド通信デジタル大臣がインドネシアの「16歳未満のSNS使用禁止」について発表した演説が以下です。



Anak Di bawah 16 Tahun Tak Lagi Bisa Punya Akun d Platform Digital Berisiko Tinggi | LIputan 6 - YouTube





インドネシアは2026年1月に世界で初めてGrokへのアクセスをブロックした国でもあります。



インドネシアがGrokへのアクセスをブロックした最初の国に、合意のない性的画像の拡散が理由 - GIGAZINE

