2026年03月08日 00時00分 動画

『エヴァ』30周年記念フェスで公開された特別興行短編アニメがYouTubeで無料配信スタート



2026年2月に開催された『エヴァンゲリオン』30周年記念フェスのイベント内で上映された短編アニメーションが、2026年3月8日0時(7日24時)からYouTubeで公開されました。



【公式】『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』 - YouTube





『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』短編アニメーションの公開に関して Regarding the Official Release of the Short Animation “EVANGELION 30th Anniversary Special Screening” – エヴァンゲリオン公式サイト

https://www.evangelion.jp/news/260307-2/





公開された短編アニメーションは、2026年2月21日～23日に開催された『エヴァンゲリオン』の作品30周年を記念したフェス『EVANGELION:30+；』内で会場限定上映映像として公開されていたもの。冒頭から惣流・アスカ・ラングレーと式波・アスカ・ラングレーの「Wラングレー」が登場し、箱根湯本演芸場で漫才を繰り広げるというぶっ飛んだ内容です。



イベント最終日に「何らかの形で届ける」ことが告知されていましたが、2021年3月8日に『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が公開されてからちょうど5年を迎えるということで、2026年3月8日にYouTubeで公開されることになったものです。





なお、この映像を巡っては現地で盗撮された映像がSNSに投稿されているため、『エヴァ』制作元である株式会社カラーが削除対応を行っていました。しかし、削除申請にあたって「カラーが著作権を持つ映像である」ということを証明するために記入した情報が、Xの仕様によって盗撮映像を公開していたアカウント側に開示される事態が発生。盗撮映像撮影者が社内データにアクセス可能になり、データをダウンロードして3月7日にSNSに公開するという、最悪の形に発展していました。



『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』短編アニメーションのSNS上での流出について Regarding the Unauthorized Online Distribution of the Short Animation “EVANGELION 30th Anniversary Special Screening” | 株式会社カラー

https://www.khara.co.jp/2026/03/07/260307/



カラーは、盗撮映像・流出映像の拡散防止に苦慮していることを明かし、公式YouTubeチャンネルでの視聴を呼びかけています。

