『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズ制作決定、シリーズ構成・脚本はヨコオタロウで監督に鶴巻和哉＆谷田部透湖
アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の放送から30周年を記念したフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の中で、『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作が発表されました。
エヴァンゲリオン完全新作シリーズ制作始動 – エヴァンゲリオン公式サイト
https://www.evangelion.jp/news/260223-1/
『エヴァ』30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23日(月・祝)Final Programにて『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報を発表致しました。— エヴァンゲリオン公式 (@evangelion_co) February 23, 2026
シリーズ構成・脚本
ヨコオタロウ
監督
鶴巻和哉、谷田部透湖
音楽
岡部啓一
制作…
シリーズ構成・脚本はゲーム『NieR』シリーズや『ドラッグオンドラグーン』シリーズなどを手がけたことで知られるクリエイターのヨコオタロウ氏が担当。
発表されました。がんばります……！ https://t.co/exqNLJV9Pt— yokotaro (@yokotaro) February 23, 2026
監督はシリーズ原作者・庵野秀明氏とともに長く『エヴァ』シリーズに携わってきたほか、『龍の歯医者』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』を手がけた鶴巻和哉氏と、『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』副監督で『EVANGELION:3.0(-46h)』監督、『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』キャラクターデザイン・総作画監督などとして活躍する谷田部透湖氏。
音楽は『NieR』シリーズでヨコオ氏と組んだ経験のある岡部啓一氏。
頑張ります！！ https://t.co/4iBnj7V2gu— 岡部 啓一 / Keiichi Okabe (@MONACA_okabe) February 23, 2026
アニメーション制作はスタジオカラー×CloverWorksが担当します。
『エヴァ』シリーズは2021年に公開された「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で完結した形となっており、完全新作がどういった内容なのかはまったく想像がつきません。
Amazon.co.jp: シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME (Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray) [Blu-ray] : 庵野秀明, 鶴巻和哉, 中山勝一, 前田真宏, 庵野秀明, 緒方恵美, 林原めぐみ, 宮村優子、坂本真綾、三石琴乃: DVD
・関連記事
「シン・エヴァンゲリオン劇場版」本予告映像公開、都市で戦うエヴァ対エヴァの姿も - GIGAZINE
「シン・エヴァンゲリオン」ロケ地で「まちじゅうエヴァンゲリオン第3弾」が始まった宇部新川駅に行ってきた - GIGAZINE
全長7mのロンギヌスの槍が突き刺さった宇部市のときわ公園に行ってきた - GIGAZINE
全面紫色にエヴァ初号機＆チルドレンが描かれた宇部市交通局ラッピングバスと葛城ミサトによるアナウンスはこんな感じ - GIGAZINE
エヴァ初号機立像が出発を待ち構える「まちじゅうエヴァンゲリオン第3弾」の山口宇部空港の様子はこんな感じ - GIGAZINE
「シン・ハママツ計画」でエヴァンゲリオン初号機が吹き抜けに立つ浜松市役所に行ってきた - GIGAZINE
エヴァのラッピング車両に乗りつつスタンプを集める天竜浜名湖鉄道と遠州鉄道の「人類乗車計画2025」に参加してみた - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in アニメ, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article A completely new 'Evangelion' series wil….