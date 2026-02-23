『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズ制作決定、シリーズ構成・脚本はヨコオタロウで監督に鶴巻和哉＆谷田部透湖

『エヴァ』30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23日(月・祝)Final Programにて『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報を発表致しました。



シリーズ構成・脚本

ヨコオタロウ



監督

鶴巻和哉、谷田部透湖



音楽

岡部啓一



制作…