2026年03月02日 12時55分

Amazonのクラウド「AWS」のUAEにあるデータセンターで障害が発生、イランの報復攻撃に関係か



Amazonのクラウド部門であるAmazon Web Services(AWS)が、アラブ首長国連邦(UAE)のデータセンターに物体が衝突したことで火災が発生し、電力供給が一時的に停止したことを発表しました。イスラエルとアメリカによるイランへの攻撃に伴う報復攻撃と関係している可能性が考えられています。



AWSのステータスをリアルタイムで表示する「Service health」を確認すると、太平洋標準時の2026年3月1日4時51分に「ME-CENTRAL-1リージョン」で問題が発生したことが分かります。その後、5時19分には「単一アベイラビリティゾーン(mec1-az2)において、局所的な電力問題によりAPIおよびインスタンスに接続および電力供給に問題が発生しており、現在調査中です」という通知が追加されました。「ME-CENTRAL-1リージョン」はUAEを指しています。





9時41分には、ME-CENTRAL-1のmec1-az2データセンターにおいて「物体の衝突」があり、その結果火花と火災が発生したことが発表されました。消火活動のために施設と発電機への電源が遮断され、電力供給がストップしたとのこと。AWSは「許可が下り次第電力と接続を安全に復旧いたします」と述べていましたが、記事作成時点では復旧の予定は告知されていません。



AWSの発表では「物体の衝突」の具体的な詳細は明らかにされていません。しかし、AWSがインシデントを発表した前日である現地時間2026年2月28日(土)にはイスラエルとアメリカがイランに対する攻撃を開始しており、その報復でイランはUAE全域に向けてミサイル137発とドローン209機を発射したことをイラン国防省が発表しています。これらの攻撃がデータセンターに及んだ結果、障害につながった可能性が考えられています。



AWSを利用しているアメリカのクラウド型PaaS企業であるVercelのギシェルモ・ラウチCEOはXの投稿で「AWSアベイラビリティゾーンのmec1-az2が爆破されました。VercelはAWSの一部が攻撃を受けても障害を回避できる構造になっているためサービスにアクセスできます。状況ができるだけ早く正常化し、平和が訪れることを願っています」と述べており、データセンターの事故は「爆撃」が原因だと示唆しています。



Last year we announced the Vercel Dubai region (𝚍𝚡𝚋𝟷) on AWS 𝚖𝚎-𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚕-𝟷.



A region is made up of multiple availability zones (AZs). The AWS availability zone 𝚖𝚎𝚌𝟷-𝚊𝚣𝟸 just got 💥 bombed.



Our primary traffic ingress AZ has been unaffected. Fluid functions… pic.twitter.com/umRnKqfnDj — Guillermo Rauch (@rauchg) 2026年3月1日



ロイター通信はAWSに「データセンターの事故はイランによる報復的な攻撃と関連しているか」を問い合わせていますが、記事作成時点ではAWSによる回答は得られていません。

