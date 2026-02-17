2026年02月17日 11時21分 スマホ

Best Buyの従業員がMacBookを99％オフで購入したため訴えられる



世界最大の家電量販店であるBest Buyの従業員が、MacBookを99％オフで購入したことで訴えられました。



Best Buy employee in Florida charged with fraud after $118K loss

https://www.wpbf.com/article/best-buy-employee-charged-fraud-palm-beach-gardens/70311367



Best Buy worker used manager’s code to get 99% off MacBooks, cops say - Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2026/02/best-buy-worker-used-managers-code-to-get-99-off-macbooks-cops-say/



アメリカのフロリダ州パームビーチガーデンズにあるBest Buyの従業員であるマシュー・レテラが、店長のレジコードを使ってMacBookを99％オフで購入したとして訴えられました。警察の発表によると、レテラが働いていたBest Buyは、11万8000ドル(約1800万円)以上の損失を被ったそうです。





このBest Buyの店長は2024年12月18日に売上の異常に気付いたそうです。詳しく調べたところ、従業員であるレテラが店長のレジコードを149回も使用していたことが明らかになりました。



捜査官によると、レテラは2024年3月1日からこの詐欺行為を行うようになり、2024年12月13日まで繰り返し行っていた模様。レテラは97回にもわたって不正な割引購入を繰り返し、店舗に総額8万1000ドル(約1200万円)以上の損害を与えました。また、レテラは他人にも52回にわたって割引購入を行っており、これによる損害は3万6000ドル(約550万円)にも及ぶそうです。



レテラはグリーンエイカーズにあるPayMoreという質屋で、不正に購入したMacBookを現金化していた模様。なお、PayMoreの店主は警察にレテラとの取引に関する書類と指紋を提出しています。





なお、レテラはフロリダ州法に基づき、組織的詐欺罪で起訴されています。

