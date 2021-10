2021年10月18日 11時09分 メモ

Amazonの教科書レンタルサービスから借りた総額1億7000万円以上の本を売り飛ばしまくった詐欺師が逮捕



ECサイト大手のAmazonはアメリカで「紙の教科書をレンタルするサービス」を展開しており、金銭的な余裕がない学生はこの制度を利用することで、高額な教科書を購入しなくても講義が受けられるようになっています。ところが、アメリカのミシガン州に住む36歳の男はAmazonの教科書レンタルサービスを悪用し、総額150万ドル(約1億7000万円)以上の膨大な教科書を返却せずに売り飛ばしたとして逮捕されました。



Portage Man Arrested On Federal Indictment Charging Fraud And Theft From Amazon’s Textbook Rental Program | USAO-WDMI | Department of Justice

https://www.justice.gov/Usao-wdmi/pr/2021_1014_Talsma





Amazon textbook rental service scammed for $1.5m • The Register

https://www.theregister.com/2021/10/15/amazon_textbook_rental/



2021年10月14日、ミシガン州西部地区のアンドリュー・ブリッジ連邦検事は、ミシガン州・ポーテージに住むジェフリー・マーク・ヘイズ・タルスマという36歳の男を、郵便・通信詐欺、盗品の州境を超えた輸送、盗んだ個人情報の悪用、FBIへの虚偽の証言などで逮捕・起訴したと発表しました。



起訴状によると、タルスマは2016年1月から2021年3月にかけてAmazonの教科書レンタルサービスを悪用し、「洗練された詐欺計画」を実行したとのこと。タルスマは名前・住所・電子メールアドレス・電話番号が違うアカウントを大量に作成し、Amazonギフトカードや少額しか入金されていないプリペイド式のギフトカードを利用して教科書をレンタルしました。タルスマは複数のアカウントを利用することで、Amazonが設けている「1アカウントにつき15冊」の制限を回避し、膨大な冊数の教科書を借りることが可能だったそうです。



タルスマはAmazonから借りた教科書を返却せず、地元の教科書販売会社やインターネットを通じて売りさばきました。本来であれば、Amazonは返却期限を過ぎたユーザーから超過料金を徴収できる仕組みですが、タルスマはレンタル時に少額のギフトカードを使用していたため、Amazonはそれ以上の金額を引き落とすことができなかったとのこと。





タルスマは単にレンタルした教科書を売りさばくだけでなく、Amazonのカスタマーサービスに「注文した教科書の代わりに、可燃物など返品できない商品が届いた」「注文していない教科書のレンタル料が引き落とされた」とクレームを付けたり、そもそも教科書をレンタルしていないと主張したりして、教科書のレンタル料を回避する詐欺も行っていました。



また、タルスマはグレゴリー・マーク・グリーシング、ラブディープ・シン・ダノア、ポール・スティーブン・ラーソンといった共犯者の個人情報を使い、詐欺のためにさまざまなアカウントを作成したと起訴状では述べられています。グリーシング、ダノア、ラーソンらもタルスマの共犯者として起訴されています。



タルスマが売りさばいた教科書には100ドル(約1万1400円)を超える価格のものも含まれており、4人がAmazonから盗み取った約1万4000冊もの教科書の価値は総額150万ドル以上になるとのこと。有罪判決を受けた場合、タルスマは郵便・通信詐欺で最長20年、盗品の州境を超えた輸送で最長10年、FBIへの虚偽の証言で最長5年、盗んだ個人情報の悪用で最長4年の懲役刑が科される可能性があるとのことです。