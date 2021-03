2021年03月17日 21時00分 メモ

Twitter史上最大級のハッキングを仕掛けた当時17歳の男に「懲役3年」の判決が下る



2020年7月に、AppleやUberといった大企業や、Amazonのジェフ・ベゾスCEO、テスラのイーロン・マスクCEO、ビル・ゲイツ氏、バラク・オバマ元大統領など多数の有名人のTwitterアカウントをハッキングした当時17歳の男に対し、裁判所が3年の懲役刑と3年の保護監察処分を言い渡しました。犯行の規模に比べて刑が軽い背景には、まだ10代という年齢への配慮と、罪を認める代わりに減刑する「司法取引」があると報じられています。



Tampa Twitter hacker agrees to three years in prison

https://www.tampabay.com/news/crime/2021/03/16/tampa-twitter-hacker-agrees-to-three-years-in-prison-in-plea-deal/



Teen ‘mastermind’ behind the great Twitter hack sentenced to three years in prison - The Verge

https://www.theverge.com/2021/3/16/22334421/twitter-hacker-bitcoin-plea-deal-agreement-graham-ivan-clark-three-years



Teen hacker agrees to 3 years in prison for Twitter Bitcoin scam

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/teen-hacker-agrees-to-3-years-in-prison-for-twitter-bitcoin-scam/



2020年7月に、多数のTwitterアカウントが乗っ取られてビットコイン詐欺のツイートを投稿するという事件が発生。大企業や有名人になりすましたツイートにより、当時のレートで合計11万7000ドル(約1276万円)相当のビットコインがだまし取られるなど、大きな被害を出しました。捜査当局は、Twitter史上最大級のハッキングが行われたこの事件の首謀者として、フロリダ州タンパ在住のグラハム・アイバン・クラークを逮捕しました。クラークは当時17歳でした。



Twitter史上最大のハッキング攻撃を仕掛けたとして17歳の青年が逮捕・起訴される - GIGAZINE





クラークを逮捕した検察は、30件の重罪を犯した容疑でクラークを立件し、フロリダ州裁判所で起訴しました。検察側が州裁判所を選んだのは、フロリダには金融詐欺事件の犯人を未成年者ではなく成人として裁くことができる州法があるからだとのこと。



こうした始まったクラークの裁判は、オンライン公聴会中に大音量でポルノが流れるといったトラブルを経て、2021年3月16日のオンライン法廷でクラークが罪を認め、これ以上裁判を受ける権利を放棄する形で終結しました。



クラークの起訴から約半年という早期に裁判が決着したのは、クラークが「罪を認める代わりに刑を軽くする」という司法取引に応じたためです。この取引の一環として、クラークは成人の犯罪者ではなく青少年犯罪者として扱われ、最低でも10年だった懲役期間が3年に短縮されました。この3年間の懲役期間には、クラークが逮捕以来勾留されている229日間も合算されるとのこと。また出所後は、法執行機関の許可と監督なしでコンピューターを使用することが禁じられる保護監察処分も、3年間課されます。



Zoomで開かれた裁判に出廷するクラーク。



by Hillsborough State Attorney's Office



フロリダ州検事のアンドリュー・ウォーレン氏は、判決文の中で「クラークは有名人のTwitterアカウントを乗っ取り、勤勉な一般人からお金を盗み取りました。彼はその犯罪の責任を負うべきであり、また我々はそのことを世の中の詐欺師たちにも知らしめなければなりません」と指摘。その上で、「どんな子どもであっても、その将来をできるかぎり壊すことなく教訓を学ばせることが、我々の目的であると認識しています」と述べました。



また、クラークの弁護人を務めたデビット・ワイスブロッド氏は、「司法取引により、起訴事実とされた犯罪で得られたすべてのビットコインが法執行機関に引き渡されました」と述べました。