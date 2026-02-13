2026年02月13日 16時00分 ハードウェア

ぶっ壊れやすいHDDはどこのメーカー製か？Backblazeの2025年HDD年間故障率発表



クラウドストレージサービスやデータバックアップサービスで大量のハードディスクドライブ(HDD)を運用するBackblazeは、自社データセンター内で運用するストレージデバイスの故障率をメーカーやモデルごとに公開しています。2026年2月12日に公開されたレポートでは、2025年を通した年間故障率(AFR)などの統計結果が報告されました。



Backblaze Drive Stats for 2025

https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-2025/





2025年末時点で、Backblazeでは34万9462台のHDDを扱っています。そのうち4176台の起動ドライブと1090台のデータドライブはBackblazeが設定した「ドライブ数250以上、運用日数5万日以上」という年間基準を満たさなかったため統計から除外し、30種のHDDを合計した34万4196台について2025年の年間故障率を算出しています。



以下はBackblazeにおける2025年のHDD運用統計を示した表。最も台数が多いのはWestern Digitalの「WD Ultrastar HC570 WUH722222ALE6L4 22TB」で4万4577台。次点は東芝の「MG08ACA16TA」で4万411台です。表の一番右にある「AFR」が年間故障率を表しており、最もAFRが高い「壊れやすいHDD」は東芝の「MG08ACA16TEY」でAFRは6.30％でした。





以下は2025年を通したAFRの推移で、第1四半期は1.42％、第2四半期は1.36％、第三四半期は1.55％、第4四半期は1.13％。





以下は2022年～2025年の年間AFRを比較したもので、2022年のAFRは1.37％、2023年が1.70％、2024年が1.57％、2025年が1.36％と、2023年に上がったAFRが徐々に低下して2022年の水準まで戻った形になっています。





また、2025年第4四半期の注目すべきデータとしてBackblazeはHGSTの「HUH728080ALE600 8TB」を挙げています。「HUH728080ALE600 8TB」は同期の統計で唯一故障率が2桁の10.29に達しており、過去1年間はそれほどひどい故障率ではなかったため、必ず調査が必要な例だとBackblazeは述べています。Backblazeによると。データセンター内の同じ場所に設置されているドライブの場合、温度や気流の変化といった環境要因の影響も考えられるとのこと。





また、2025年第3四半期のレポートでは、東芝の「MG08ACA16TEY」が16.95％と極端に高い故障率を示しました。調査の結果、東芝のファームウェア側の制御問題でエラーが出ていたことが判明しています。ファームウェアが修正された2025年第4四半期は正常化が期待されましたが、AFRは4.14で、改善はしたものの以前に比べるとまだ高い数値となっています。





2025年12月31日までにドライブ数500台以上かつ運用日数10万日以上のドライブを対象とした「生涯故障率」は、全体で1.30％となっています。





故障率調査の完全なデータセットは、Backblazeの「ハードドライブ信頼性テストデータ」ページから取得できます。



Backblaze Drive Stats: Download Hard Drive Reliability Stats, Reports, and Test Data

https://www.backblaze.com/cloud-storage/resources/hard-drive-test-data

