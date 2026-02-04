2026年02月04日 13時05分 メモ

「Grok」で性的画像が生成される問題でパリ検察庁がXフランス事務所を家宅捜索、イーロン・マスクとリンダ・ヤッカリーノを召喚へ



Xと統合されている生成AI「Grok」で性的画像が大量生成されている問題で、フランス・パリ検察庁がXのフランス事務所を家宅捜索しました。また、オーナーであるイーロン・マスク氏と前CEOのリンダ・ヤッカリーノ氏を召喚して事情を聞く予定であることもわかりました。



生成AI「Grok」は、画像編集機能で児童や女性の性的画像が生成されるとして複数の国で問題視されており、フランスでもパリ検察庁が違法コンテンツ拡散、特にディープフェイクや児童性的虐待コンテンツの制作、人道に対する罪に異議を唱えるコンテンツに関して、フランス国家憲兵隊・サイバー犯罪対策部隊やユーロポールと連携して調査を行ってきました。



現地時間2026年2月3日、パリ検察庁はXのフランス事務所に対して家宅捜索を実施しました。



またあわせて、Xの事実上の法務責任者としてイーロン・マスク氏とリンダ・ヤッカリーノ氏に対し、2026年4月20日にパリで行われる任意の公聴会への召喚状が発行されたとのこと。



当局による動きに、XのGlobalAffairs(国際関係)公式アカウントは「この事態に驚きはなく、ただ失望しています」という声明を発表。フランス事務所に対する家宅捜索について「公正かつ公平な司法運営に基づく正当な法執行目的の達成を目指したものではなく、不当な政治的目的を達成するため、見せしめ的に行われた乱用行為であることをパリ検察庁は明らかにしています」と反発しています。



French judicial authorities raided X’s Paris office today in connection with a politicized criminal investigation into alleged manipulation of algorithms and purported fraudulent data extraction. We are disappointed by this development, but we are not surprised. The Paris Public… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) February 3, 2026



マスク氏も「政治的攻撃です」と、抗議の意志を示しました。



This is a political attack https://t.co/Z204wJuQIr — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026



Grokを巡っては、イギリス当局も調査を行っています。



