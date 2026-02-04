2026年02月04日 12時35分 AI

コンテンツクリエイターがAI企業にライセンスを与えて報酬を受け取れるようにするシステム「Publisher Content Marketplace」をMicrosoftが立ち上げる



AI企業が自由にコンテンツへアクセスできる状態を制限し、コンテンツクリエイターやパブリッシャーが望む形でライセンスを与え、代わりに報酬を得られるようにするためのシステム「Publisher Content Marketplace(PCM)」をMicrosoftが立ち上げました。



Building Toward a Sustainable Content Economy for the Agentic Web | Microsoft Advertising

https://about.ads.microsoft.com/en/blog/post/february-2026/building-toward-a-sustainable-content-economy-for-the-agentic-web



Publishers vs. AI — Microsoft just picked a side with its new marketplace | Windows Central

https://www.windowscentral.com/microsoft/microsoft-publisher-content-marketplace-announcement



PCMに登録したパブリッシャーは、独自のライセンスと利用条件を設定してコンテンツを提供できるようになります。一方、AI企業は自社製品の能力を向上させるために条件に応じてコンテンツを利用できるようになります。



これらは、パブリッシャーが有料で提供する信頼性の高いコンテンツを双方が納得する形でAI企業に使わせることができる施策だと期待されています。





生成AIは回答生成の際にウェブ上の情報源を参照することがあります。Microsoftによると高品質な情報であればあるほど回答の品質が著しく向上するとのことですが、高品質な情報は有料か専門家しかアクセスできないコミュニティ内で提供されていることが多く、AI企業は高品質な回答を提供できずにいました。一方でパブリッシャーはわざわざ無料でAI企業に情報を提供する理由もありませんが、利用が拡大するAIへ適切なライセンス契約の下で情報を提供したいと考えているところは多く、その方法が模索されていたとのこと。



こうした課題に向け、パブリッシャーには新たな収益源を用意し、AI企業には高品質な情報へのアクセスを提供するべく用意されたのがPCMです。PCMはライセンス供与のシステムだけでなく、利用実態を把握できるレポート機能も提供し、パブリッシャーがコンテンツを評価して将来性のある分野を特定できるようにするとのことです。





PCMはAP通信やBusiness Insider、USA TODAYといったアメリカの主要パブリッシャーと共同で設計されたもので、こうしたパブリッシャーの意見はライセンスや価格設定、ガバナンス、分析に関する枠組みに反映されているそうです。



Microsoftは「PCMは大規模な国内外組織から専門・独立系メディアまで、あらゆる規模のパブリッシャーを支援します。参加は任意で、透明性のある利用レポートとパブリッシャー定義のライセンス条件が適用されます。また、パブリッシャーは常にコンテンツの所有権と編集上の独立性を保持します。これら全ては、各パブリッシャーと各AI開発者・エージェントの間で個別の契約を結ぶという事態を回避することを目的としています」と述べました。





発表日の2026年2月3日時点で、Microsoftは「関心登録フォーム(Interest Registration Form)」を用意して興味がある人々へ情報を提供すると案内しています。



Publisher Content Marketplace - Interest Registration Form

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbR1qEBAms6XZAiDBk6zoHgJVURDZJODMwT1RQUUk0REpaS1BCUU5JSUY3Mi4u





Microsoftは「試験段階において、さらなる拡大の準備が整いました。PCMの供給側・需要側双方で、価値観を共有するパートナーとの協業を歓迎します。これは始まりに過ぎません。AIウェブは消費者へのサービスにおいて質の高いコンテンツを尊重すべきであり、ジャーナリスト、クリエイター、専門家の仕事がAIウェブの未来において持続的な役割を果たせるようにするべきです。こうした当社の原則を共有する皆様へ、PCMを拡大していきます。より多くのパブリッシャーやAI開発者と協力し、学びに基づいたアプローチを進化させていくことを楽しみにしています」と語りました。

