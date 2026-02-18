2026年02月18日 14時20分 AI

「AI児童ポルノを作成・拡散している可能性」についてスペイン首相がX・Meta・TikTokに対する捜査を要請



スペインのペドロ・サンチェス首相が検察庁に対し、X、Meta、TikTokを対象として「AIを通じて児童ポルノを作成・拡散している可能性」について捜査を行うよう要請しました。





Hoy, el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.



Estas plataformas están… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 17, 2026



サンチェス首相は現地時間2月17日、閣僚会議を開き、検察庁基本法第8条に基づき「AIを通じて児童ポルノを作成・拡散している可能性がある」としてX、Meta、TikTokに対する捜査を行うよう要請したことを明らかにしました。首相はXへの投稿で「各プラットフォームは我々の子どもたちの精神衛生や尊厳、権利を侵害しています。国として許すことはできません。巨大企業の不法行為を終わらせなければなりません」と強い意志を示しました。



青少年・子ども大臣を務めるシラ・レゴ氏も自らのBlueskyアカウントで取り組みについて報告。「我々はSNSで子どもの権利を保障するために新たな一歩を踏み出します」と述べました。





レゴ氏は「子どもの権利を守ることは、ネットの規制緩和とは両立しません。我々は、児童搾取や少年少女の自由を犠牲にして、大規模な多国籍企業が多額の利益を得ることを許すつもりはありません」とも述べています。





スペインの若者は、5人に1人が未成年時にAIの生成した偽ポルノコンテンツの被害を受けたことがあるそうです。



AIによる「合意のない性的コンテンツ生成」をめぐっては、2026年1月にインドネシアがGrokへのアクセスを一時ブロックしたのを皮切りに、マレーシアもGrokへのアクセスをブロック、イギリスでも規制当局が正式な調査に乗り出しています。

