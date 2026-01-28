OpenAIが無料でGPT‑5.2を搭載した科学論文執筆ワークスペース「Prism」を公開
OpenAIがGPT-5.2を搭載した無料のAIワークスペース「Prism」を2026年1月28日から公開すると発表しました。Prismは研究者が研究の執筆や共同作業を行なうための環境で、下書き作成や改訂、共同作業、出版準備を、単一のクラウドベースかつLaTeXネイティブなワークスペースで行うことができます。
Prismは長文の科学論文執筆に適したクラウドベースのLaTeXワークスペースで、ローカルへのインストールや環境管理、ツールの切り替えは不要。もともとはOpenAIが買収したクラウドベースのLaTeXプラットフォーム「Crixet」を基盤としており、PrismはそのCrixetをGPT-5.2統合製品として進化させたものです。これにより、成熟した執筆・共同作業環境を土台に、科学的なワークフローに自然に溶け込む形でAIを統合することができたとOpenAIは述べています。
Prismではリアルタイム編集と即時プレビューを活用し、必要な人数の同僚と共同で作業できるとのこと。バージョンの競合や手動でのマージ、時間がかかるコンパイル・デバッグのサイクルを解消し、チームが作業に集中できる環境を整えられます。
さらに、プロジェクト全体を踏まえて機能するAIが、過去の下書きや修正履歴を含め、原稿全体の文脈を把握します。また、GPT‑5.2 Thinkingと対話し、文脈に沿ってアイデアを検討し、仮説を検証し、複雑な科学的問題について推論することが可能。
さらに、AIがアイデアの明確化や論理展開の確認、構成の整理を支援し、作業の進行に応じて数式、表、セクション、参考文献を更新するとのこと。同時に組み込みのLaTeXレンダリング、引用管理、数式変換、自動エラーチェックにより、手作業での後処理や書式調整を減らし、執筆内容を明確かつ一貫した状態に保ちながら作業時間を短縮します。
PrismはChatGPTアカウントがあれば誰でもすぐに無料で利用可能。OpenAIは「高品質な科学ツールを、より導入しやすく、広く利用できる形で提供することで、所属機関や専門分野、キャリア段階を問わず、より多くの研究者が科学研究プロセスに十分参加できるようにしたいと考えています」と述べています。
OpenAIは「2025年、AIはソフトウェア開発のあり方を根本から変えました。2026年には、科学の分野でも同様の転換が起こると私たちは見ています。AIが複数の側面から発見を実質的に加速し始めるためです。なかでも、日々の研究作業に伴う摩擦を減らす点が、その重要な要素の一つです。Prismは、そうした未来に向けた初期の一歩です」と語りました。
