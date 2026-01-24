メモ

「グリーンランドでペンギンと並んで歩くトランプ大統領」の画像をホワイトハウス公式Xが投稿し総ツッコミを受ける事態に


ホワイトハウス公式Xに、ペンギンと並んで歩くドナルド・トランプ大統領の画像が投稿されました。トランプ大統領はグリーンランドをアメリカが領有したいという意向を示しており、当該画像もそのイメージ戦略とみられますが、グリーンランドにはペンギンは生息しておらずツッコミを受ける事態となっています。


画像は、アメリカ国旗を持ったペンギンに導かれるようにトランプ大統領が歩いて行く姿を背中側から描写したもの。奥の方に掲げられている旗はグリーンランドのものであり、意図としては「グリーンランドのペンギンはトランプ大統領を歓待している」ということをアピールしようとするものだとみられます。


しかし、実際にはペンギンはグリーンランドどころか北半球にほぼ生息していないため、多くのツッコミを招く事態となっています。


「正しくはこう」と、ホッキョクグマと並ぶ画像にされている例も。


多数のツッコミに対して、ホワイトハウス公式Xは「ペンギンは理解できない人たちの意見など気にしません」と追加投稿を行っています。


なお、トランプ大統領は現地時間1月20日に、グリーンランドにアメリカ国旗を立てる画像も投稿しています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
アメリカ製品のボイコットを目的としたアプリがデンマークのApp Storeで急上昇、トランプ大統領のグリーンランド領有権主張への反感の表れ - GIGAZINE

欧州委員会の委員長が「関税よりも公正な貿易・孤立よりもパートナーシップ・搾取よりも持続可能性」とEUの力を強化する重要性を宣言 - GIGAZINE

ホッキョクグマはDNAレベルで気候変動に耐性がある可能性が研究で発見される、絶滅リスク評価に影響か - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article White House official X posts photo of Pr….