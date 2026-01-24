2026年01月24日 23時40分 メモ

「グリーンランドでペンギンと並んで歩くトランプ大統領」の画像をホワイトハウス公式Xが投稿し総ツッコミを受ける事態に



ホワイトハウス公式Xに、ペンギンと並んで歩くドナルド・トランプ大統領の画像が投稿されました。トランプ大統領はグリーンランドをアメリカが領有したいという意向を示しており、当該画像もそのイメージ戦略とみられますが、グリーンランドにはペンギンは生息しておらずツッコミを受ける事態となっています。





Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026



画像は、アメリカ国旗を持ったペンギンに導かれるようにトランプ大統領が歩いて行く姿を背中側から描写したもの。奥の方に掲げられている旗はグリーンランドのものであり、意図としては「グリーンランドのペンギンはトランプ大統領を歓待している」ということをアピールしようとするものだとみられます。





しかし、実際にはペンギンはグリーンランドどころか北半球にほぼ生息していないため、多くのツッコミを招く事態となっています。



There are no penguins at the North Pole. pic.twitter.com/W3iF5N3Z4l — Xavi Ruiz (@xruiztru) January 23, 2026



「正しくはこう」と、ホッキョクグマと並ぶ画像にされている例も。



So the picture ist correct: pic.twitter.com/uupjwDxggm — Tobias Huch (@TobiasHuch) January 23, 2026



多数のツッコミに対して、ホワイトハウス公式Xは「ペンギンは理解できない人たちの意見など気にしません」と追加投稿を行っています。



The penguin does not concern himself with the opinions of those who cannot comprehend. https://t.co/R0xhDKFkot — The White House (@WhiteHouse) January 24, 2026



なお、トランプ大統領は現地時間1月20日に、グリーンランドにアメリカ国旗を立てる画像も投稿しています。

