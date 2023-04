2023年04月04日 10時40分 ネットサービス

Twitterのロゴがドージコイン(Dogecoin)の柴犬アイコンに変わる



Twitterの青色の鳥アイコンが、仮想通貨・ドージコインの柴犬アイコンに変わりました。また、Twitterでは「誰がリツイートしたツイートか」を示すラベルが消えるなどの仕様変更が確認されています。



Twitterの「フォロー中」のタブに、フォローしていないアカウントのラベルのないリツイートが表示されていると海外メディアのThe Vergeが報告しています。これはTwitterの「おすすめ」アルゴリズムによるものではなく、Twitterがリツイートに「誰がリツイートしたものか」を示すラベルを付けるのを止めた結果であると、The Vergeは指摘しています。



これまでTwitterの「フォロー中」タブでは、自身のアカウントでフォローしているTwitterアカウントがリツイートしたものが、誰がリツイートしたものか明確にラベル付けされた状態で表示されていました。ラベルが消えてからも、ツイートをクリックすると誰がリツイートしたものかがツイート上部に表示されます。





このラベルの消失は仕様変更によるものなのか、単なるバグなのかは不明です。ただし、記事作成時点ではこの「誰がリツイートしたものか明確にするためのラベル」が復活していることも確認されています。



さらに、ブラウザ版のTwitterではTwitterアイコンがドージコインのアイコン(Doge)に置き換わりました。Twitterのイーロン・マスクCEOはドージコインの熱心な支持者であると知られています。





ブラウザ版のTwitterを読み込む際にもDogeが表示されます。





なお、Twitterアイコンがドージコインのアイコンに置き換わってから、ドージコインの価格は8セント(約10.6円)未満から9セント(約11.9円)まで高騰しました。





リツイートラベルの消失とTwitterアイコンがドージコインのアイコンに置き換わっているという変更は、どちらもブラウザ版のTwitterでのみ確認されており、アプリ版やTweetDeckなどでは確認されていません。



Twitterのプレスメールはコメントのリクエストに対してうんちの絵文字を自動返信するだけの機能しないものになっているため、公式に問い合わせても返答は得られない模様。



ただし、4月4日にTwitterアイコンが柴犬アイコンに変わったあとに、あるユーザーから「Twitterアイコンが印刷された免許証をDogeが提示して『古い写真なんだ』と語るミームイラスト」と共に、「マスク氏が投稿した昨日のこのミームは何かを予言していたんだろうか?」とツイートで質問されます。



I wonder if @elonmusk was trying to foreshadow something with this meme yesterday…#dogecoin pic.twitter.com/C1VPWIoX1n — Sir Doge of the Coin ⚔️ (@dogeofficialceo)



するとマスクCEOはこのツイートに対して「ナイス」と反応しています。



Nice — Elon Musk (@elonmusk)



また、過去に「Twitterを買収して」「そして鳥のロゴをドージのアイコンにして」とお願いされており、この約束を守ったともツイートしています。



As promised pic.twitter.com/Jc1TnAqxAV — Elon Musk (@elonmusk)



なお、マスクCEOは「ドージコインでネズミ講を運営した」として訴えられています。



イーロン・マスクが「ドージコインでネズミ講を運営した」として訴えられる、損害賠償請求額は30兆円超 - GIGAZINE



