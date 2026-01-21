2026年01月21日 15時40分 サイエンス

史上初の道具を使う牛・ヴェロニカが話題を集める



オーストリアの家畜ウシ「Veronika(ヴェロニカ)」が自分の体をかくために道具を使うという行動を示し、「世界初の家畜ウシによる柔軟な道具使用の例」として科学誌Current Biologyに掲載されました。研究者は「これまでチンパンジーや一部の鳥類を中心に知られていた多目的ツール使用の行動が家畜ウシにも見られた」として、家畜の認知能力の再評価が必要だと主張しています。



Flexible use of a multi-purpose tool by a cow: Current Biology

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)01597-0





Meet Veronika, the tool-using cow - Ars Technica

https://arstechnica.com/science/2026/01/meet-veronika-the-tool-using-cow/



以下は、オーストリアでペットとして飼われている家畜ウシのヴェロニカが、実際に道具を使う様子を捉えたムービー。デッキブラシを口にくわえることで、デッキブラシの柄やブラシ部分で器用に体をかく姿を見ることができます。



Flexible use of a multi-purpose tool by a cow - YouTube





ヴェロニカが棒やブラシを見つけるとそれを使って自分の体をかく行動は飼い主によって長年撮影されていました。これに注目したウィーン獣医師大学のアリス・アウエルスベルグ氏らの研究チームは、ヴェロニカに向きや配置を変えながらデッキブラシを与えることで、道具をどのように使うかを観察しました。試行を繰り返した上で、10回の施行を1セットとした観察を7回行い、ヴェロニカがブラシを使った回数を76パターン記録した上で分析しています。



観察の結果、例えば背中や体の太い部分をかく際には硬いブラシ側を使い、敏感な腹部や乳房に対しては柔らかい柄の部分を使うなど、「目的に応じた道具の選択と利用」が確認されたと研究チームは報告しています。また、一時的に離してからくわえ直すことでブラシ部分を体に向けてからこするといった適切なグリップの動きも観察されました。





科学的に「道具を使用する」と判定する場合、ただ「偶然道具を使って何かをする」だけではなく、「目的に合わせて物体の使い方を変えている」と明確に示す必要があります。従来は霊長類や一種の鳥類のみに見られた行動ですが、家畜ウシであるヴェロニカの行動は道具使用に判定できると評価されています。例えばデッキブラシを使う場合「ブラシ部分の方が重いため反対側をくわえてバランスをとる」というようなことが可能な動物はいますが、ヴェロニカの場合は道具の先端を用途に合わせて使い分けていることが明確に観察されており、これに匹敵する行動はチンパンジーにおいてのみ記録されていると研究者は述べています。



ヴェロニカが道具を使用することができるようになった要因として、ヴェロニカの飼育環境を研究者は挙げています。乳牛や肉牛などの家畜ウシとは異なり、ペットとして自由な草地で育てられたヴェロニカは、さまざまな物体と接する機会が多くなっていたと考えられます。13歳と家畜ウシとしては高齢なヴェロニカが長年そのような飼育環境にいた結果、道具を選択して使用することを学習する余地が生まれた可能性を研究者は指摘しました。



従来、家畜ウシのような大型草食動物には限定的な認知能力しかないと考えられていましたが、今回の発見はその見方を覆す可能性があります。研究チームは「ヴェロニカの行動は、『家畜ウシにも柔軟で目的志向的な行動が可能である』という初の定量的証拠と位置付けとなっており、家畜の認知研究の新たな道標となります。道具を使う家畜ウシを想像することではなく、そのような家畜ウシが存在しないと想定することの方が、不条理な考えとなります」と評価しています。