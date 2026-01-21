2026年01月21日 12時39分 ネットサービス

トランプ関税が製品価格の高騰を引き起こし始めているとAmazonのアンディ・ジャシーCEOが語る



Amazonのアンディ・ジャシーCEOが、ドナルド・トランプ大統領による関税が、一部商品の価格高騰に影響を及ぼし始めていると語りました。



Amazon's Jassy says Trump's tariffs are pushing up prices

https://www.cnbc.com/2026/01/20/amazon-jassy-trump-tariffs-prices-shoppers.html





Amazon CEO Andy Jassy says tariffs are starting to drive up product prices | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/20/amazon-ceo-andy-jassy-says-tariffs-are-starting-to-drive-up-product-prices/



2025年4月、トランプ大統領は相手国の関税率や非関税障壁を踏まえて自国の関税を引き上げる「相互関税」を導入すると発表しました。この相互関税の導入により、電子機器などさまざまな商品が値上げされ、値上げ前に商品を購入する駆け込み需要も急増しました。



トランプ大統領が相互関税導入を発表してハイテク業界に大打撃、Apple・Amazon・Meta・NVIDIA・Alphabet・Microsoftの株価が急落 - GIGAZINE



AmazonのジャシーCEOによると、トランプ大統領が広範囲にわたって導入した関税により、一部商品の価格が高騰しており、販売業者はこの値上げ分のコストをどう吸収するか検討しているそうです。



AmazonやAmazonのマーケットプレイスで商品を販売するサードパーティー販売業者の多くは、関税に先んじて顧客向けに価格を低く抑えるべく商品在庫を豊富に確保していたそうです。しかし、この大量に抱えたはずの在庫も2025年秋頃には底をついてしまったと、ジャシーCEOは語っています。



「関税の影響が一部商品や価格に徐々に現れ始めています。一部の販売業者は、価格上昇分を消費者に転嫁する形で値上げを実施し、一部はそれを吸収して需要喚起を図る一方で、その中間的な対応を取る販売業者も現れています。関税の影響は、より顕著になりつつあります」とジャシーCEOは語りました。





2025年8月、大手小売業界団体・American Apparel & Footwear Associationのスティーブ・ラマーCEOは、「アメリカで最も人気のあるブランドや小売業者は、まだ公表されていない新たな貿易協定の詳細を巡り、慌ただしい対応を迫られています。2026年春の計画を立てる中で、彼らは厳しい選択を迫られています。価格を上げるか、人員削減をするか、それとも消費者に提供する製品の種類を減らすか、という選択です」と語りました。



Amazonは消費者のために商品の販売価格を可能な限り低く抑えるよう努めているそうですが、場合によっては値上げが避けられないこともあります。ジャシーCEOは「ご存知の通り、小売業は営業利益率が1桁台半ばのビジネスなので、人件費が10％上昇すると、それを吸収できる余地はほとんどなくなります」「選択肢が無限にあるわけではありません」と語りました。



一方、関税下においても消費者は依然として支出を続けていますが、関税は一部の消費者の購買習慣に影響を与えており、Amazonは一部の消費者が低価格の商品に買い替えたり、バーゲンセールを探したりしている一方で、高価格帯の自由裁量的製品の購入を控えているとジャシーCEOは指摘しました。

