2025年05月01日 19時00分 ネットサービス

SHEINの「ロンドンIPO」が危機に直面、トランプ関税のダメージが直撃

by Dick Thomas Johnson



中国のEC企業・SHEINがイギリス当局から認可を受けていた新規株式公開(IPO)の実施が、見合わせになる可能性が高いとの見方が報じられました。SHEINは、トランプ政権による制裁的な関税が長期化することを見越してサプライチェーンの再編を進めていますが、2025年前半の実現が期待されていたロンドン上場が延期になるのはほぼ間違いないとみられています。



年間収益の約3分の1を占めるアメリカ市場はSHEINにとって重要な市場ですが、同社が展開するファストファッションを支えてきた「デ・ミニミス」という免税措置が終了し、中国の倉庫からアメリカのユーザーに直接届ける安価な衣類に120%の関税がかかるようになることで、SHEINは事業の大きな見直しを迫られています。



by Prachatai



経済紙・Financial Timesが引用した2人の情報筋の話によると、SHEINが検討している回避策の1つは、アメリカ市場向け製品の生産拠点の国外移転だとのこと。ただし、SHEINは以前、サプライチェーン機能を中国から移転する考えはないと表明していました。



また、アメリカ向けの製造の生産を中国以外の国に移すなどの対策を行っても、ロンドンIPOの遅れは避けられないとみられています。SHEINは2025年4月にイギリスの金融当局からIPOに向けた認可を取得しましたが、SHEINが上場を果たすには中国当局からの認可も必要です。



しかし、サプライチェーンを中国の国外に移すことは、中国当局の不興を買うことになります。加えて、SHEINの中国以外の生産基盤はまだ不十分で、少なくとも短期的にはアメリカでの売上も減るため、投資家からの関心が薄れる懸念もあります。



匿名を条件に取材に応じたSHEINの幹部は、「社内では目下、関税問題への対応策を模索することに全力が傾けられています。この対応策が明確になるまでは、IPOについて考えることすらできません」と話しました。



by Focal Foto



アメリカの関税の影響を受けているのは、SHEINだけではありません。中国の公式発表によると、アメリカに対する電子商取引の総出荷量は2025年初頭からの3カ月間で65%減少したとのこと。



SHEINと競合するTemuは、関税を丸ごと消費者への価格に転嫁しており、「玩具とゲーム」「美容と健康」の2つのカテゴリにまたがる100製品の平均価格は2週間で40%以上高騰しています。





例えば、Temuで18.47ドル(約2641円)で売られていたある夏用ドレスは、26.21ドル(約3748円)の税金が加算されると44.68ドル(約6389円)に跳ね上がり、子ども用水着は12.44ドル(約1779円)に18.68ドル(約2671円)の税金が加わって31.12ドル(約4450円)へと、ほぼ3倍になります。



さらに、アメリカ企業であるAmazonも、売上の多くを占める輸入業者に対する課税を通じて関税の影響を受けており、2025年4月にはAmazonが関税の値上がり分を表示しようとしてトランプ政権の抗議を受け、即座に検討を中止したことが報じられました。



