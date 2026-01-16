2026年01月16日 07時00分 AI

マッキンゼーは次世代の採用テストでAIツール「Lilli」を利用してケーススタディを分析させている



コンサルティング企業のマッキンゼーが、新人採用プロセスでAIツールの使い方をチェックしていると報じられています。



大手コンサルティング企業の採用プロセスを支援するアメリカのCaseBasixが、マッキンゼーは新卒採用の最終面接の一部で「AIの利用方法」を確認するプロセスを取り入れていることを明かしました。





CaseBasixによると、アメリカで行なわれた採用試験の最終面接において、マッキンゼーは社内AIツールの「Lilli」を使用することを求めたそうです。最終候補者は、Lilliを使って実践的なコンサルティング業務を遂行することを求められます。



CaseBasixは「マッキンゼーのAI面接では、AIに指示を出し、その出力を確認し、判断を下して明確で体系的な回答を出すことが求められます。AIに関する技術的な専門知識よりも、協調性と推論能力に重点が置かれた面接です」「実際には、候補者は通常、実際のコンサルティング業務に類似したビジネス上の質問やシナリオを提示されます。候補者は自身の分析だけに頼るのではなく、AIを支援ツールとして活用し、情報の探索、思考の体系化、そして洞察の洗練を図ることができます」と説明しています。





CaseBasixによると、候補者はAIにタスクを実行させたり質問に答えさせたりするための高度なプロンプトテクニックを習得している必要はないそうです。しかし、候補者はAIを「生産的な思考パートナー」として活用し、コンサルタントが若手チームメンバーとやり取りするのと同様に、自身の推論内容を明確に伝えられることを示す必要があります。



CaseBasixは「初期の報告と候補者からのフィードバックによると、マッキンゼーのAI面接ではAIに関する技術的な知識ではなく、候補者がAIを使ってどのように考え、判断し、協力するかが評価されるようだ」とも記しています。なお、CaseBasixによるとAI面接は問題解決、構造化思考、個人の影響力、リーダーシップ、価値観といった要素と共に評価されているそうです。



なお、Microsoftは2024年にマッキンゼーがCopilot Studioの早期導入企業になることを発表しました。このプロジェクトは、顧客からの問い合わせ対応や見込み客の発掘といった業務にCopilot Studioを利用するというものです。なお、このプロジェクトの初期ユーザーにはマッキンゼーの他に、Clifford ChanceやPets at Homeが含まれていました。



なお、マッキンゼーのボブ・スターンフェルズCEOは、経営学誌・Harvard Business Reviewに出演した際に「マッキンゼーには4万人の従業員と、2万人のエージェントによる労働力がある」と語りました。

