2026年01月16日

政府がネットを遮断しているウガンダではP2Pチャットアプリ「bitchat」やVPNアプリが大人気



ネットを必要とせずBluetooth接続でチャットができるアプリ「bitchat」が、ウガンダ国内のアプリダウンロード数ランキングでトップに躍り出ました。ウガンダでは大統領選を目前にして7期目の当選を目指す現職・ムセベニ大統領が国内のインターネットを遮断しており、P2PチャットアプリやVPNアプリが人気になっています。





Bitchat has become the most downloaded app in Uganda amid a government-ordered nationwide internet shutdown. pic.twitter.com/b6EII1sVOY — calle (@callebtc) January 14, 2026



Bitchat Downloads Spike in Uganda as Government Prepares Internet Shutdown for Election

https://cryptonews.com/news/bitchat-downloads-spike-in-uganda-as-government-prepares-internet-shutdown-for-election/



Uganda votes under internet blackout and police crackdown - RFI

https://www.rfi.fr/en/africa/20260115-uganda-votes-under-internet-blackout-and-police-crackdown



ウガンダでは1986年からヨウェリ・カグタ・ムセベニ大統領が長期政権を維持しており、2026年1月に行われる大統領選にも出馬して7選目を目指しています。しかし、選挙を前に、ウガンダ国内のインターネット接続が遮断される事態となっています。





政府はインターネットを遮断した理由について「誤情報や暴力の扇動が拡散されるのを防ぐため」と述べました。ウガンダ通信委員会が規制の対象としたのは光ファイバー回線やモバイル回線、衛星インターネットサービスを含むすべての「ネットにアクセスする技術」で、違反すると罰金や事業ライセンス剥奪の可能性があるとのこと。ただし、一部の重要公共サービスに限っては権限のある職員だけがホワイトリスト経由でネットにアクセスできる状態になっているそうです。



インターネットトラフィックの監視を行っているNetBlocksによれば、通信遮断は2026年1月13日午後から始まったとのこと。あくまで「インターネットアクセスの遮断」なので、音声通話やSMSは利用可能です。



⚠️ Confirmed: Live network data show a nation-scale disruption to internet connectivity in #Uganda; the measure comes days ahead of general elections and corresponds to a shutdown notice from the Uganda Communications Commission "to mitigate the rapid spread of misinformation" 📉 pic.twitter.com/01ZGYVRSuG — NetBlocks (@netblocks) January 13, 2026



こうした状況下で人気を集めているのが、中央サーバーやインターネットへの接続を必要としないBluetoothベースのP2Pチャットアプリ「bitchat」です。「bitchat」はTwitterの共同創業者として知られるジャック・ドーシー氏が手がけており、2025年7月からベータテストが行われています。



Twitter創業者のジャック・ドーシーがBluetoothでP2P通信するチャットアプリ「bitchat」を開発中、アカウント作成不要でWi-Fiやモバイル回線に接続せずに通信可能 - GIGAZINE





スマホアプリに関するデータを扱うAppFiguresのランキングによると、bitchatはウガンダのGoogle PlayとApp Storeでピーク時にそれぞれ1位を獲得したとのこと。



記事掲載時点で、Google Playではまだ1位なことが確認できます。



Top Apps & Games for Android on Google Play in Uganda · Appfigures

https://appfigures.com/top-apps/google-play/uganda/top-overall





App Storeでは「AM TUNNEL LITE」に抜かれて2位に下がっていました。



Top Apps & Games for iPhone on the iOS App Store in Uganda · Appfigures

https://appfigures.com/top-apps/ios-app-store/uganda/iphone/top-overall





それぞれのランキングでは「AM TUNNEL LITE」や「No Internet Chat: Chat with BT」「VPN - Super Unlimited Proxy」「Thunder VPN: VPN Fast & Secure」「Proton VPN: Fast & Secure」など、VPNアプリやチャットアプリが上位に来ていて、ウガンダ国民がなんとかしてコミュニケーションを取るための策を探していることがうかがえます。



ただし、同じように密輸されたStarlinkのアンテナがわずかな光明になっているというぐらい厳しい通信遮断が行われているイランで、2025年末から続く反政府デモによって約3週間で1万2000人以上が犠牲になったと報じられている一方、ウガンダでは長期独裁政権による汚職の蔓延などがありつつも独立後の混乱期を乗り切って経済成長を実現したムセベニ大統領の支持者が多く、大きなデモなどは発生していないようです。



とはいっても、ムセベニ大統領の政治集会を取材しようとしたジャーナリストが警備担当者から催涙スプレーを浴びせられるなどの妨害を受けているほか、ヒューマン・ライツ・ウォッチは政府が選挙監視団体を含む10のNGOの活動を停止させたと非難。野党政治家は「弾圧に直面している」と主張しています。

