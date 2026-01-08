2026年01月08日 16時00分 メモ

CSSフレームワーク「Tailwind CSS」開発元でエンジニアリングチームの75％が解雇されていたことが判明



オープンソースで提供されているCSSフレームワーク「Tailwind CSS」をめぐり、とあるプルリクエストが「収益性がない」としてクローズされました。批判に対して、Tailwind CSSの開発を行うTailwind Labsのアダム・ワサン氏は「収益が悪化して余裕がなく、エンジニアリング担当の75％を解雇せざるを得なかったほどだ」と内情を明かし、理解を求めました。



https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss.com/pull/2388





Tailwind LabsのGitHubで2025年11月19日、「大規模言語モデル(LLM)向けにTailwind CSSのドキュメントを読みやすくする機能」のプルリクエストが作成されました。しかし一向に反応がなかったため、投稿者らは2026年1月7日、Tailwind Labsにメンションを送りました。



すると、Tailwind CSSの開発を主に手がけるアダム・ワサン氏が直々に現れ、「事業を存続させるための資金調達方法など、もっと重要な課題に取り組まねばなりません。(プルリクエストが指摘する)LLMが当社のドキュメントを読みやすくすることは、単にドキュメントへのアクセス減につながり、有料製品を知るユーザーが減ることで事業の持続可能性がさらに低下するだけです。現時点で経費を賄うのに役立たない作業に時間を割く余裕はありません。申し訳ありませんが、将来的に追加する可能性はありますが、現時点では対応を見送ります」とコメント。当該プルリクエストをクローズしました。



このコメントに対し、投稿者は「残念です」と返信。また他のユーザーも「顧客を助けるより顧客からお金を得ることを優先していいのか」といった指摘を寄せました。



ところが、これらの意見に対しワサン氏は「実は経営が厳しい」とTailwind Labsの懐事情を明かしました。





ワサン氏によると、Tailwind CSSの人気はかつてないほどに高まっているにもかかわらず、Tailwind CSSのドキュメントへのトラフィックは2023年初頭から約40％減少しているとのこと。ドキュメントは有料サービスへの唯一の導線であることから、プルリクエストで要求された機能を実装してしまうと収益が低下し、プロジェクトそのものの存続すら危うくなるとワサン氏はこぼしました。



加えて、エンジニアリングチームの75％をコメントの前日に解雇したことを明かしました。





ワサン氏は「AIがTailwind Labsのビジネスに与えた影響は深刻です。Tailwind CSSはかつてない速さで成長し、規模も最大となっていますが、収益は80％近く減少しています。収益の問題を解決できなければ、このプロジェクトに携わる従業員がいなくなり、メンテナンスされない放置ソフトになってしまいます。機能の価値は理解していますが、残念ながら今はそれを優先することができません」と述べました。



こうしたワサン氏のコメントには同情が集まり、「正直さと透明性に心から敬意を表します。アダム、もしこれを読んでいるなら、あなたを批判する声だけが世の中にあるわけではないことを知っておいてください。ウェブ開発の向上のために尽力してくれたことに感謝します」といった意見が寄せられました。また、「機能を実装した上で、『有料製品をチェックすることをお勧めします』といった文言をLLMに出力させればいいのでは」といったアドバイスも投稿されています。



当該プルリクエストは2026年1月8日にロックされ、新規コメントはできなくなっています。

