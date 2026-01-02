2026年01月02日 09時00分 広告

【新年のビッグセール】2026年のスタートダッシュに「AIアプリの作り方」「プレゼン能力向上」「炎上プロジェクトのリカバリ」「まだ間に合うGit入門」など新規スキルを動画で学べるUdemyオススメ講座まとめ



年始めの休み期間は何か新しいスキルを身に付けてスタートダッシュを決めるのに最適なタイミングです。新しいことに挑戦するときに役立つのが、動画形式で解説講座を受講できるオンライン学習プラットフォームの「Udemy(ユーデミー)」で、「AIアプリの開発方法」「プレゼンテーションの作り方」「Gitの使い方」など業務に役立つスキルを自分の好きなタイミングで学ぶことができます。また、講座の内容についてAIに質問することも可能で、ただ動画を再生するだけでなく、疑問点を解決しながら能動的に知識を身に付けることができます。



そんなUdemyでは2026年1月10日(土)まで新年のビッグセールが実施されており、対象講座を1講座1300円～受講できるということなので、オススメ講座をピックアップしてみました。



・目次

◆1：OpenAIのAPIを使ってAIアプリを自分で作れるようになる講座

◆2：フルスタックエンジニアを目指すNext.jsの実践講座

◆3：Gitの仕組みや使い方を学べる講座

◆4：短期間でLinuxの基礎知識が身に付く講座

◆5：炎上プロジェクトのリカバリ方法を学べる講座

◆6：プレゼン能力を鍛えて社内＆社外での発信力を向上できる講座

◆まとめ





◆1：OpenAIのAPIを使ってAIアプリを自分で作れるようになる講座

ChatGPTやGeminiといったAIツールを業務に役立てている人が増えています。これらのAIはAPI経由でも公開されており、APIを活用することで自分でチャットアプリや画像生成アプリを作ることができます。「みんなの生成AI/AIエージェントアプリ開発講座 -アプリを「作る」ことで楽しく身につけるAIリテラシー-」はOpenAIのAPIを用いてウェブアプリを作る手順を学べる講座で、初心者でもサクサク学べる構成になっています。



みんなの生成AI/AIエージェントアプリ開発講座 -アプリを「作る」ことで楽しく身につけるAIリテラシー- | Udemy





講座を受講することで、以下のような「テキストでの指示に従って画像を生成するウェブアプリ」を作ることが可能。





さらに、「音声で会話できるAI秘書アプリ」を作ることもできます。





ウェブアプリの開発はGoogleが提供しているオンライン開発環境「Google Colab」を使って行うため、自分の使っているPCのOSやスペックに左右されずに学習に取り組めます。また、すぐに使えるサンプルプロジェクトも配布されています。





アプリの開発にはPythonを使います。「ChatGPTやGeminiにPythonのコードを書いてもらう方法」も学べるため、Pythonを使ったことのないプログラミング初心者でもAIアプリを作ることができます。





UdemyにはAI関連の講座が多数ラインナップされており、この講座のほかにもAIアプリの開発手法やAIを用いた自動テストの方法を学べる実用的な講座がそろっています。



ブラウザテスト工程自動化ハンズオン完全ガイド | Udemy





【2026年のAI新常識】AIトレンドを完全攻略 -AIエージェント、世界モデルなど8つの必須キーワードの仕組みを理解！ | Udemy





世界20万人が学んだ講師が教えるAIエージェント開発(日本語字幕) | Udemy







◆2：フルスタックエンジニアを目指すNext.jsの実践講座

AIを用いたコーディングが実用的になりつつありますが、まだ完全にAIに任せられる段階には至っておらず、人間によるチェックや修正が必須です。「【Next.js】フルスタック開発基本講座(TypeScript/Prisma/Auth)【脱初心者/わかりやすさ重視】」はAI時代を見据えて作られた講座で、Next.jsで製品を作るまでの流れを学ぶことでAIを活用するための土台を築くことができます。



【Next.js】フルスタック開発基本講座(TypeScript/Prisma/Auth)【脱初心者/わかりやすさ重視】 | Udemy





最初にNext.js＋TypeScriptの開発環境を構築するところから解説が始まります。





環境構築が完了したらNext.jsの仕様をじっくり学びます。講座の後半では学んだ内容を活用して「Markdownで記事を書けるブログ管理システム」をゼロから作るという実践的な課題に挑戦できます。





ブログ管理システムの開発手順は50個以上のセクションに分けて解説されており、実際に製品を完成させるために必要な技術を段階的に学習できます。「ログイン画面の作り方」や「記事一覧ページの作り方」といったように機能ごとに分かれて解説されているので、講座修了後もリファレンスとして役立てることができます。





また、Visual Studio Codeの便利な拡張機能も教えてくれるので、今後の開発作業にかなり役立ちます。





ほかにも、Udemyには「Node.js」「PHP」「Laravel」などのバックエンド技術を学べる講座が多数ラインナップされています。



Node.jsで学ぶWebシステムとソフトウェア開発基礎！Node.js完全入門ガイド | Udemy





【PHP, MYSQL, Apache】ガチで学びたい人のためのWEB開発の基礎(バックエンド編) | Udemy





PHPからLaravelまで サーバーサイドをとことんやってみよう【初心者から脱初心者へ】【わかりやすさ最重視】 | Udemy







◆3：Gitの仕組みや使い方を学べる講座

Gitはチーム開発の現場で非常に役立つバージョン管理システムです。「Git： もう怖くないGit！チーム開発で必要なGitを完全マスター」はGitの用途やシチュエーションごとの操作方法を学べる講座で、Gitを使ったことがない人や開発現場でのGitを使うことに不安を感じている人にオススメです。



Git： もう怖くないGit！チーム開発で必要なGitを完全マスター | Udemy





Gitはファイルの変更履歴を保存できるだけでなく、チームで作業している際に発生しがちな「同じファイルを同時に編集した結果、変更内容が衝突(コンフリクト)してしまった」という事態の解決にも役立ちます。





Gitを使って変更履歴を保存する際は「git add」と「git commit」という2つのコマンドの実行を求められます。初心者にとっては「保存操作のために2つのコマンドが必要になる」という複雑さがつまずきポイントになりがちですが、この講座では各コマンドの実行時に内部でどんなファイル操作が行われているのかを詳しく解説してくれるため、スッキリ理解できます。





「コンフリクトの解決方法」といったチーム開発で役立つ情報もあります。





さらに、数多くのプロジェクトで活用されているGitホスティングサービスのGitHubの仕組みや使い方も知ることができます。





UdemyではGitに関する講座が他にも多数存在。さらに、AIサービスのGitHub Copilotの講座もあります。



Git/GitHub ちゃんと入門。コマンドが苦手な人がSourceTreeで学べる講座（コマンドにも対応） | Udemy





続・GitHub Copilot | Udemy







◆4：短期間でLinuxの基礎知識が身に付く講座

Linuxに関する知識はプログラマーとして働く上でほぼ必須ですが、逆に当たり前の内容すぎて先輩や上司に質問するのはためらいがちです。「【ウズカレ式】1週間で「Linuxの基本操作と管理・運用スキル」が全て学べる講座＜LinuC・LPICレベル1対応＞」は「OSとは何か」「Linuxとは何か」という基礎的な情報を網羅した講座で、講座を終えるとLinuCレベル1やLPICレベル1といった資格試験に合格できるレベルの知識が身に付きます。



【ウズカレ式】1週間で「Linuxの基本操作と管理・運用スキル」が全て学べる講座＜LinuC・LPICレベル1対応＞ | Udemy





OSについて解説している場面を切り取ったものが以下。ほとんどの項目がイラスト付きで解説されており、複雑な内容も簡単な言葉で順番に説明してくれるので、スマートフォンしか触ったことがないレベルの人でも問題なく学習を進められます。





OSの解説から始まって「ファイル操作」「基本的なコマンド」「ネットワーク」「システム管理」といった幅広い知識を身に付けられます。





公開鍵認証方式といったセキュリティ関連の知識も身に付きます。疑問点があれば、AIや講師に質問することもできるので、4月から働く新卒生や、これまであやふやな知識でやり過ごしてきた人の基礎固めにも有用です。





ほかにも、Udemyには情報技術に関する専門知識を身に付けられる講座や、資格取得に役立つ講座が多数ラインナップされています。



【ウズカレ式】1週間で「ネットワークの基本知識」が全て学べる講座＜CCNA試験最短合格講座＞ | Udemy





【超絶入門】CCNA対策 Packet Tracerで学ぶ ハンズオン講座 | Udemy





20時間で【Linux】マスター！！基礎、シェルスクリプト、Docker基礎、ネットワーク 、セキュリティを体系的に解説 | Udemy





令和８年版:ネットワークスペシャリスト 科目A対策講座（CBT試験対応） | Udemy







◆5：炎上プロジェクトのリカバリ方法を学べる講座

プロジェクト管理に失敗して納期の遅延や予算超過などの問題が発生した状態は「炎上」と呼ばれます。プロジェクトの炎上は避けたいものですが、適切に進行しているつもりでも気付かずに炎上状態に陥ってしまうこともあります。そんな炎上プロジェクトの火消し要員として現場に投入されたときの対応方法を学べる講座が「失敗とは呼ばせない！イチから学ぶ炎上プロジェクトリカバリ【生成AI活用術追加】」です。



失敗とは呼ばせない！イチから学ぶ炎上プロジェクトリカバリ【生成AI活用術追加】 | Udemy





炎上プロジェクトごとに炎上の度合は異なります。この講座では「プロジェクト目標が未達になる可能性が高いにもかかわらず、現状把握ができておらず、対策が何も決まっていないプロジェクト」に火消し要員として投入された場合のリカバリ方法が解説されています。





リカバリは「調査・分析」「リカバリ計画作成」「承認取得」「実行・監視・コントロール」の4段階に分けて実施します。





講師はIBM出身の西村信行氏で、自身の経験談を交えつつリカバリの進め方や注意点を解説してくれます。「情報を聞き出す相手の選び方」や「火消し要員としてのマインドセット」など、数々の修羅場をくぐってきた講師ならではの情報が盛りだくさんです。





さらに、UdemyのAI機能を用いて「AI上司と音声で会話して、追加の予算をお願いする」というロールプレイも実行できます。AI上司はこちらの発言に合わせてリアルな応答を返してくるので、実際の炎上プロジェクトに取り組む前に腕試しができます。





Udemyでは炎上プロジェクトを予防するためのプロジェクトマネジメント手法も学べます。



【ひぐま流】はじめてのプロジェクトマネジメント入門講座！プロジェクトを成功に導く実践的なスキルを0から体得しよう！ | Udemy





新任リーダーのためのITプロジェクト管理入門 | Udemy





【超入門】プロマネが教えるタスク・スケジュール作成の基礎【生成AI活用術追加】 | Udemy







◆6：プレゼン能力を鍛えて社内＆社外での発信力を向上できる講座

「PCでコツコツ作業するのは得意だけど、人前で話すプレゼンテーションは苦手」という読者は多いはず。しかし、技術者として働いていてもプレゼンテーションをする機会は意外と多く訪れます。そんなときに役立つ講座が「エンジニアのためのプレゼンテーション講座 ー 今より何倍も伝わるオリジナルプレゼンメソッド」です。新年のこの機会にプレゼンスキルを学び、少しでも苦手意識を払拭しましょう。



エンジニアのためのプレゼンテーション講座 ー 今より何倍も伝わるオリジナルプレゼンメソッド | Udemy





技術者のプレゼンテーションでは、スティーブ・ジョブズのような上級テクニックを求められるわけではなく、「要点を相手に伝える」ということさえ達成できればOK。この講座は極度のあがり症で人前で話すのが苦手だったという講師の経験を踏まえて「口ベタな技術者」でも上手なプレゼンテーションを実施できるように構築されています。





「エンジニアにはプレゼンを論理的に組み立てる力が既にある」ということで、プレゼンテーションの組み立て方をアジャイル開発などのなじみ深い用語を用いながら教えてくれるのが面白いポイント。





プレゼンテーションを構築するための理論的な解説から、スライド資料を作成する際のフォントの決め方や画面構成といった具体的なテクニックまで幅広く網羅されています。





話すのが苦手な人を前提に解説が進み、緊張を和らげる方法や相手に聞こえやすい話し方も詳しく教えてくれます。1本の講座で「なぜプレゼンテーションが必要なのか」「プレゼンテーションは何を伝える場なのか」「プレゼンテーションの構築方法」「スライド資料作成のコツ」「話し方のコツ」「プレゼンテーション後のフォローアップ」まで網羅的に学べるため、口ベタな技術者のための入門講座としてかなりオススメできます。





Udemyには他にもプレゼンテーション力の向上に役立つ講座がたくさんあります。講座の概要ページで内容の一部を確認できるので、自分に合った講座を選んでください。



3分で一発OK！社内プレゼンの資料作成術 | Udemy





感情を動かす！社外プレゼンの資料作成術 | Udemy





相手の心を動かす「プレゼンの基本」 シンプルかつロジカルに伝える技術 | Udemy







◆まとめ

Udemyには今回紹介した講座以外にも分かりやすく高品質な解説講座や、現場で活躍するプロから最先端の専門知識を教えてもらえる講座が多数用意されています。動きと声のついた動画講座はテキストを読むよりも簡単で分かりやすく、講座によっては確認テストや実践課題が用意されているので「きちんと身に付いているかどうか」が把握できるのも魅力。AIに講座内容について質問することもできるので、対面で教えてもらっているような感覚で学べます。そして、Udemyでは2026年1月10日(土)まで新年のビッグセールが行われており、対象講座を1講座1300円～というお得な価格で購入可能。最新技術を解説した講座も続々と新規公開されているため、とりあえず始めたい初級者はもちろん、新しい技術を身に付けたい中級者、さらなるスキルアップを目指す上級者まで、幅広いユーザー層におすすめできます。



