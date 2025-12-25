2025年12月25日 09時00分 広告

邪魔な広告を消して通信量を節約できる広告ブロッカーアプリ「280blocker」で快適スマホライフを検証、子どもや高齢者を守る詐欺防止機能も搭載



スマホでウェブサイトを閲覧したりアプリを操作したりしている時に、あまりにウザい広告表示にウンザリしたことのある人は多いはず。肝心の記事や画像を覆い隠す広告は邪魔な存在であるだけでなく、間違えて触れてしまうと無関係なサイトへ強制的に誘導されたり、予期せず音の出る映像が再生されたりと、不快な思いをすることも。｢280blocker｣はこうした状況を打破してくれる日本製の広告除去ツールで、高齢者や子どもも安心して使えるアプリとなっています。App Storeの｢トップ有料アプリランキング｣において、2023年・2024年・2025年の3年連続で首位を獲得したという280blockerの機能や詳細をじっくり検証しました。



・目次

◆1：280blockerをセットアップ

◆2：280blockerで広告の表示量やデータ通信量がどれほど変わるのかチェック

◆3：280blockerの「DNSブロック」を有効にすればアプリ広告も消去可能

◆4：280blockerの「プレミアムプラン」と「詐欺対策プラン」ではどんな追加機能が使えるのか？

◆5：まとめ



◆1：280blockerをセットアップ

280blockerはトビラシステムズが提供するiOS・macOS向けの広告ブロッカーアプリで、日本のスマートフォンサイト広告に特化しているのが特徴。2023年・2024年・2025年と3年連続でApp Storeの「トップ有料iPhoneアプリ ランキング」で1位を獲得しており、ユーザーから高い支持を得ています。





280blockerは800円の買い切りアプリで、追加で課金せずとも高頻度で広告ブロックルールが更新されるため、ウェブサイト側の変更に細かく適応できます。iPhoneに280blockerをインストールするには、まずApp Storeで280blockerのページを開いて「￥800」をタップして購入します。





280blockerを起動すると利用規約が表示されるので、「同意する」をタップ。





通知送信の許可を求められるので「許可」をタップ。





アプリの品質改善や広告の最適化を目的としてトラッキングの許可を求められるので「許可」をタップ。これらの設定は、後からiPhoneの「設定」アプリで変更できます。





280blockerには、Safariで広告をブロックできる「Safari広告ブロック」と、Safari以外のアプリでも広告をブロックできる「DNSブロック」という2つのサービスが含まれています。





◆2：280blockerで広告の表示量やデータ通信量がどれほど変わるのかチェック

まずはSafari広告ブロックの機能を確かめます。Safari広告ブロックを有効化するため、端末の「設定」アプリを開いて「アプリ」をタップ。





「Safari」をタップ。





「一般」にある「機能拡張」をタップします。





「280blocker」をタップ。





「機能拡張を許可」のトグルスイッチをオンにします。「プライベートブラウズで許可」も自動的にオンになります。





280blockerを開き、Safari広告ブロックのトグルスイッチをオンにすれば機能が有効化され、280blockerがブロックした広告はSafariで表示されなくなります。





設定を続けるため、Safari広告ブロックの「詳細設定」をタップ。





初期状態でオンになっている「広告をブロック」に加え、「SNSアイコンを非表示」「最新の広告への対応」のトグルスイッチをタップしてオンにすれば設定完了。「広告をブロック」は280blockerの標準機能でオンにすることが必須です。「SNSアイコンを非表示」はウェブサイト上のSNSアイコンを非表示にする設定のため、ウェブサイトをSNSで共有する場合があればオフにしておくのもアリ。「最新の広告への対応」は新しい広告ブロックルールを反映するもので、不具合が出る可能性もある一方、より多くのサイトで広告をブロックできます。項目の設定が終わったら「ルールを反映」をタップ。





さっそくSafari広告ブロックの効果を確かめてみます。まずSafari広告ブロックをオフにした状態で、SafariからポータルサイトのYahoo! JAPANを開いてみると、トップ画面の上部にバナー広告が、そして検索欄の下にも広告が表示されました。以下の画像だと、赤枠で囲った部分が広告です。





次に、Safari広告ブロックをオンにして再度同じウェブサイトにアクセス。すると、バナー広告や検索欄の下にある大きな広告が消えていました。





広告が多い別のサイトに、Safari広告ブロックをオフにした状態でアクセス。ここでは画面の手前にポップアップ型のバナー広告が表示されており、スクロールの際に誤タップしかねません。





Safari広告ブロックをオンにしてアクセスすると、表示されていた広告がすべて消えました。





広告は閲覧時の邪魔になるだけでなく、コンテンツ以外の部分で余計なデータ通信が発生してしまう点も問題。280blockerを使うことでどれほどデータ通信量が抑えられるのか調べるため、280blockerを無効にした時と有効にした時で広告が多いウェブサイトに5回アクセスし、毎回ページの一番下までスクロールした場合の通信量を測定しました。データ通信量の測定には「My Data Manager」を使用。なお、キャッシュが保存されると同じページにアクセスしても通信量が変化するため、アクセス後は毎回Safariの履歴を削除しています。



以下のウェブサイトをSafari広告ブロックをオフにして表示したところ、ページの中に大きな広告が差し込まれたり、ポップアップ型のバナー広告が手前に表示されたりしています。





5回アクセスしたところ、通信量は合計で110MBでした。





続いて、Safari広告ブロックをオンにしてアクセス。表示されていた広告はすべて消え、広告以外のウェブコンテンツが表示されている状態。





5回分の通信量をチェックすると合計43MBで、Safari広告ブロックをオフにした時と比較して半分以下になりました。Safariで調べ物をする際のデータ通信量を大幅に削減できるため、「月末に通信制限に引っかかって遅くなってしまった」といった事態を回避しやすくなります。





◆3：280blockerの「DNSブロック」を有効にすればアプリ広告も消去可能

「DNSブロック」はSafari以外のアプリで広告をブロックする機能で、買い切り型のスタンダードプランでも利用可能。280blockerを開き、「DNSブロック」のトグルスイッチをオンにします。





続いて、「設定」アプリを開いて「一般」をタップ。





「VPNとデバイス管理」をタップ。





「制限とプロキシ」の欄にある「DNS」をタップします。





「280blocker」をタップすればOK。





まず、DNSブロックをオフにした状態でマンガアプリを開いて読んでみました。1話分を読んだ後、最後に大きく広告が表示されました。





今度はDNSブロックをオンにして、同じマンガアプリで同じエピソードを読んでみました。すると、広告は表示されず灰色の枠だけが表示されました。マンガアプリはスワイプやタップでページを送るので、操作中に誤って広告をタップしてしまう可能性があります。アプリ中の広告を非表示にすることで、「マンガを読んでいたのに広告をタップしてしまってブラウザが立ち上がり、関係ないサイトへアクセスしてしまった」ということがなくなります。





◆4：280blockerの「プレミアムプラン」と「詐欺対策プラン」ではどんな追加機能が使えるのか？

280blockerには買い切り型の「スタンダードプラン」に加え、有料サブスクリプション形式の「プレミアムプラン」と「詐欺対策プラン」も用意されています。





「プレミアムプラン」は月額100円／年額900円(税込)で加入できるプランです。スタンダードプランでは広告のブロックルール更新が月2回ですが、プレミアムプランでは週1回とより頻繁になります。





プレミアムプランでは「Webフィルタ機能」が追加され、Safari広告ブロックの「詳細設定」から「危険なサイトをブロック」をオンにできます。この「危険なサイトをブロック」は、トビラシステムズの迷惑情報データベースをもとに、フィッシングサイトなどセキュリティリスクのあるウェブサイトへのアクセスを防止できる機能です。





さらに、プレミアムプランでは「DNSブロック」で適用可能なフィルターが4種類に増え、ブロックルール更新頻度が月2回から週1回に高頻度化します。 DNSブロックの「詳細設定」をタップすることで、DNSブロックでブロックできる広告のフィルターを選択可能。





フィルターには「バランス設定」「アダルト広告専用設定」「ウェブ広告専用設定」「アプリ広告専用設定」の4種類が存在します。買い切りのスタンダードプランだと「バランス設定」のみ選択可能ですが、プレミアムプランに加入すると、その他のフィルターも設定できます。





フィルターの詳細は以下の通り。



・バランス設定：ウェブ広告とアプリ広告をブロックする設定です。基本的にはこのバランス設定を選択することが推奨されています。ブロック可能なドメイン数に限りがあるため、専用設定に比べてブロックされる広告が少ない場合があります。

・アダルト広告専用設定：アダルト広告のみをブロックする設定。通常の広告は表示をしてアダルト広告のみをブロックしたい場合に利用します。なお、広告配信ドメインはサイトにより表示される広告が異なるなどの場合があり、全てのアダルト広告を消せるわけではありません。

・ウェブ広告専用設定：ウェブ広告のみをブロックする設定です。Safari以外のブラウザで広告をブロックしたい場合に利用します。なお、280blockerはSafariでの広告ブロックの方が強力なため、ウェブブラウジングはSafariで行うことが推奨されています。

・アプリ広告専用設定：アプリの広告のみをブロックする設定です。アプリの広告をブロックしたい場合に利用します。なお、バランス設定で消えないアプリの広告を消せる場合がありますが、DNSブロックの性質上、全てのアプリ広告を消せるわけではありません。



「詐欺対策プラン」は月額300円／年額2700円(税込)で加入可能。詐欺や悪質な営業電話の着信を警告したり、スパムメッセージをブロックしたりしてくれるほか、迷惑メッセージを自動的に迷惑メッセージフォルダに振り分けて隔離してくれる機能も利用できます。また、詐欺対策プランに入ればプレミアムプランの機能も自動で使えるようになります。





◆5：まとめ

280blockerを使うと、広告の多いウェブページを開くスピードが速くなり、ページをスクロールする時に広告をうっかり誤タップして関係ないサイトに飛ばされてしまうこともなくなります。無関係なコンテンツの表示が減ると同時にストレスも減り、ブラウジングの快適さが格段に上昇したことを実感しました。設定も非常に簡単で、通信量を削減できて安全性も向上するので、「下品な広告を子供に見せたくない」「高齢者が知らないうちによくわからないサイトに誘導されて金銭トラブルに巻き込まれるのを防ぎたい」というニーズにも応えられます。



Safari広告ブロックとDNSブロックのバランス設定はすべてスタンダードプランに含まれているため、これらの機能だけで十分という人は追加プランに加入する必要はありません。なお、サブスクリプションプランの導入前に280blockerを購入した人は自動でスタンダードプランに引き継がれ、従来と同じ機能を使い続けることが可能。サブスクリプションプランは、さらに高度な機能を使いたいユーザー向けの有料オプションということで、280blockerは自分の使用状況に合わせて使うことができるアプリといえます。



