言論の自由度が低い社会では「陰謀論」を信じる人が多いとの研究結果



陰謀論はさまざまな出来事に関して、「権力を持った集団による陰謀」が関与しているとする考えのことで、内容は「COVID-19は政府の陰謀」「月面着陸は嘘」など多岐にわたります。新たな研究では、「言論の自由度が低い社会」では陰謀論を信じる人が多くなるという結果が示されました。



The Impact of Freedom of Speech on Conspiracy Beliefs - Bertin - European Journal of Social Psychology - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.70029





Conspiracy beliefs are higher in societies with lower freedom of speech, study finds

https://www.psypost.org/conspiracy-beliefs-are-higher-in-societies-with-lower-freedom-of-speech-study-finds/



さまざまな出来事を陰で操っている集団がいるとする陰謀論は、人々が不確実性を感じたり、人生のコントロールを失ったり、公的な情報源に不信感を持ったりした時に生まれがちです。陰謀論は出来事に関して「明確な悪役」がいると主張し、一見すると理にかなったようなストーリーを提示することで、複雑な現実を単純化してしまいます。





陰謀論は証拠よりも感情に訴えかけ、急速に広まる傾向がある上に、陰謀論信者に強いアイデンティティと帰属意識を与えます。また、社会制度や科学、民主主義のプロセスへの信頼を損なう可能性があることから、民主主義への脅威だと指摘されています。



そこでスイス・ローザンヌ大学の心理学者であるポール・ベルタン氏らの研究チームは、民主主義において重要な「言論の自由」と陰謀論の信念の関係について、国レベルの分析と複数の実験を行いました。



まず研究チームは、26～68カ国で収集した言論の自由に関するいくつかの尺度、2020年に69カ国で測定したCOVID-19に関する陰謀論的信念、言論の自由への支持、政治腐敗の認識、社会の民主性に関する認識について分析しました。



その結果、言論の自由度が低く、言論の自由への支持が低い国では、国民が陰謀論を信じる傾向が強いことが示されました。また、民主主義度が低く、腐敗度が高いと認識されている国でも陰謀論を信じる傾向が高かったと報告されています。なお、政治腐敗と民主主義への認識を考慮して分析したところ、言論の自由と陰謀論の関連性は有意ではなくなったとのこと。





続いて研究チームは、言論の自由と陰謀論の関係を調べるため、複数の実験を行いました。最初の実験には190人のアメリカ人と90人のベルギー人学生が参加し、「架空の国の国民になった」という想定で2つのグループに分けられました。





一方のグループは「オンライン意見フィルターの実装」「ジャーナリストの迫害」「国民の監視」など、割り当てられた架空の国において言論の自由度が低いことを説明した記事を読みました。もう一方のグループは、「国民が自由に意見を共有可能」「独立したメディアが存在する」「平和的な抗議活動が許可されている」など、言論の自由度が高いことを説明した記事を読みました。



その後、被験者らは「次期選挙で有力視されていた野党党首が交通事故で死亡した」という架空の記事を読みました。記事の中では、政府は公式に事故だったと発表したものの、「ある党員が政府の関与を疑っている」という陰謀論を示唆する内容も記されていたとのこと。



一連の記事を読んだ被験者は、野党党首の死に政府が関わっていたとする主張をどの程度信じているのかを評価しました。その結果、被験者が「架空の国における言論の自由度」が低いと認識しているほど、陰謀論的な主張を信じる傾向が強いことが確認されました。





次の実験には400人以上のフランス語話者が参加しました。被験者には「フランスの言論の自由度を示すインフォグラフィック」が提示され、それぞれ「フランスの言論の自由度が高いとされたグループ」「フランスの言論の自由度が中程度だとされたグループ」「フランスの言論の自由度が低いとされたグループ」に分けられました。



その後、前の実験で使用した「次期選挙で有力視されていた野党党首が交通事故で死亡した」という架空の記事を改変し、現実的なフランスの状況に合わせた記事を読ませました。この記事内の陰謀論的主張をどの程度信じるのかによって、被験者の陰謀論的信念が測定されました。



また、別の400人以上のフランス語話者を対象に、言論の自由度に関するデータを「2030年の予測」として提示したバージョンでも同様の実験を行いました。これは、現在のフランスではなく未来のフランスを想像してもらうことで、陰謀論的信念に変化が生じる可能性があるためです。



実験の結果、現在のフランスを想定したバージョンでは、言論の自由に関するインフォグラフィックと陰謀論的信念の支持との間に関連は見られませんでした。これは、被験者らがフランスの言論の自由度に関する情報を、信頼できるものとして受け入れていなかった可能性があります。一方、未来のフランスを想定したバージョンでは、フランスにおける言論の自由が将来的に低下するとのインフォグラフィックを提示された被験者において、陰謀論的信念のレベルが高まりました。





研究チームは、「専門家による推定値および言論の自由への支持が弱い国々では、COVID-19に関する陰謀論的信念がより高いことを示しました。しかし、腐敗と選挙制民主主義という2つの交絡因子を考慮すると、これらの効果の優位性は薄れました。実験デザインに切り替えると、架空の文脈で実施した2つの実験において、言論の自由が陰謀論的信念に因果的に影響することが観察されました」と結論付けました。



なお、心理学系メディアのPsyPostは、最初の分析研究で用いられた国の数が少なかったため、統計的な検出力は低かった点に留意するべきだとしています。また、「架空の国の国民になった」という想定で行われた実験では、言論の自由を迫害している政府は反体制派を殺害する可能性があると合理的に考えただけの可能性もあると指摘。「なぜなら、そのような出来事は現実世界で実際に起こっているからです」「彼らの評価は、言論の自由そのものが陰謀論的信念に与える影響を反映したのではなく、むしろ全体主義体制下における公人の身の安全に対する、合理的な判断だった可能性があります」と述べました。

