2025年12月23日 17時55分 ハードウェア

空中と水中をシームレスに移動できるドローン



「空中と水中の両方で自由自在に移動できて、空中と水中の切り替えもシームレス」という水空両用ドローンの動作デモ動画が話題となっています。水空両用ドローンを開発したのはオランダのデルフト工科大学の学生であるAndrei Copaci氏で、Copaci氏はドローンを製品化するための企業も設立しています。



Hybrid Aerial Underwater Drone | Bachelor Project - YouTube





これが水空両用ドローンです。中央にバッテリーや制御部品が詰め込まれ、4本の脚にプロペラが付いた一般的な飛行ドローンと同様の見た目です。





実際に動かす際は、中央部分をフタで密閉します。





離陸。





空中を優雅に飛行します。





プールに近づくドローン。





着水して、そのまま水中へ潜り込みました。





水中でも縦横自在に動き回ります。





水中から空中に浮かび上がることも可能。「空中モードと水中モードを切り替える動作」は特に見られず、空中と水中をシームレスに行き来しています。





動画の中では、各プロペラの分間回転数(RPM)や角度も表示されています。空中にいるときは6000～7000RPMくらいのスピードで回転しています。





水中に入った瞬間に回転数が600～700RPMに減少。





水中では200～300RPMくらいの回転数で移動しています。





そして、空中に出た瞬間に8000RPM以上に跳ね上がりました。この回転数の切り替えが水空両用ドローンの重要なポイントのようです。





Copaci氏は水空両用ドローンを販売するために「Nereus Dynamics」という企業を設立してCTOに就任しています。Nereus Dynamicsでは水空両用ドローンを「防衛」「インフラ整備」「科学研究」「商業リクリエーション」の分野で売り込んでいます。



Nereus Dynamics

https://www.nereusdynamics.com/portfolio

