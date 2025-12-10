2025年12月10日 12時40分 サイエンス

火星で雷が発生しているという証拠の音声が記録される、長年の論争に終止符か



NASAの火星探査車「パーサヴィアランス」が、火星の砂嵐や旋風の中で「パチッ」という放電音や小規模な電気ショックを記録しました。これにより、長年議論されていた「火星の大気中で放電現象が存在するか」という議論に決着が付き、火星の大気科学の理解や居住可能性にも影響を与える可能性があります。



(PDFファイル)Detection of triboelectric discharges during dust events on Mars | Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09736-y.epdf



NASA Rover Detects Electric Sparks in Mars Dust Devils, Storms | NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-rover-detects-electric-sparks-in-mars-dust-devils-storms/





NASA Mars rover captures crackling lightning. Hear the 'thunder' yourself. | Mashable

https://mashable.com/article/nasa-mars-lightning-perseverance-audio-recording



木星と土星では雷が古くから観測されており、火星にも雷が存在するのではないかと数十年にわたって考えられていました。しかし、火星の大気は非常に薄く、地球のような大規模な雷へ成長しにくいため、直接観測することができていませんでした。



木星の雷は従来の予想と異なり「地球の雷に近い」と判明 - GIGAZINE





科学者たちは従来、火星の砂煙の旋風は中で渦を巻いて互いにこすれ合うことで、微細な粒子によって摩擦が生じ、「摩擦帯電」により電気を発生させるほどの電荷が生じていると理論付けていました。砂や雪の粒子で摩擦帯電が発生すること自体は、地球の砂漠地域でもよく記録されていますが、実際に放電に至ることはまれであるそうです。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 無料メンバー限定記事は949本あり、さらに増えるよ！ 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

