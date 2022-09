ついに火星で稼働を開始したNASAの酸素ジェネレーター「MOXIE」とは？

火星は太陽系の中では比較的地球に近い環境を持っており、人間の移住先としても注目されています。そんな火星で酸素を作り出すために、ブリーフケースほどの大きさの装置「 MOXIE 」がNASAによって開発されており、すでに火星で酸素生成を始めています。 Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) - NASA Mars https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/moxie/ MIT’s MOXIE experiment reliably produces oxygen on Mars | MIT News | Massachusetts Institute of Technology https://news.mit.edu/2022/moxie-oxygen-mars-0831 酸素生成装置MOXIEは、火星無人探査機「パーサヴィアランス」と共に、火星へと投入されました。パーサヴィアランスにはMOXIE以外にも高画質カメラや岩石収集装置などが搭載されており、火星での稼働開始以降、多様なデータを地球に送信しています。パーサヴィアランスが取り組んでいる任務の概要は、以下の記事で確認できます。 火星着陸が秒読みに入ったNASAの探査機「パーサヴィアランス」の機能と任務まとめ - GIGAZINE

2022年09月05日 06時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

