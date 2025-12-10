2025年12月10日 12時30分 サイエンス

なぜ犬はおもちゃやエサを隠すのか？



飼い犬は時折、エサやおもちゃをクッションの下などに隠したり、庭に掘った穴に埋めたりすることがあります。こうした犬の行為を不思議に思ったことがある人は多いはず。犬がエサやおもちゃを隠す理由について、メルボルン大学動物福祉科学センターの研究員であるミア・コブ氏が解説しました。



Your dog is not a doomsday prepper. Here’s why they hide food and toys

https://theconversation.com/your-dog-is-not-a-doomsday-prepper-heres-why-they-hide-food-and-toys-268284





コブ氏は犬がエサやおもちゃを隠す理由について、「犬が食べ物を備蓄しているのは、差し迫った災害への不安からではありません。むしろ彼らは、進化の過程が現代の行動にどのように影響を与えているかを明らかにしているのです」と述べています。



動物界では、手に入れた食べ物を後で取り出すために貯蔵する「キャッシング」という行為が広く見られます。たとえばリスなどは、手に入れた木の実などを1つか2つの貯蔵庫に隠し、長い冬を越えるための食糧として活用します。また、キツネやオオカミといったイヌ科の動物は、余剰の食糧を複数の場所に貯蔵し、食糧の乏しい時期を乗り越えるために使用します。



現代の飼い犬がエサやおもちゃを隠すのは、狩猟で生活していた祖先の摂食行動を反映した、本能的な名残だというわけです。犬は物を隠した場所を記憶するため、嗅覚と観察による空間記憶の組み合わせを利用しているとのこと。





飼い主は、犬がエサやおもちゃをさまざまな場所に隠すのを見て、「この犬はエサがもらえなくなるのではないかと不安なのだろうか？」と思うかもしれません。しかし、この行動は遺伝的に備わった生存メカニズムによるものであり、将来的な空腹を予測している証拠ではないとコブ氏は説明しています。





しかし、かつて野良犬だったりストレスの多い環境で飼育されたりしていた場合、その経験に対処する方法としてより多くのエサを貯蔵する可能性があります。また、狩猟に適したテリアやハウンドといった犬種にもよく見られる現象かもしれないとのこと。



基本的に、犬のキャッシングはそこまで気にするべき行動ではありませんが、キャッシングが生活上の問題となっている場合は対処法を考える必要があります。犬の問題行動に対処するには、犬に毎日の運動や精神的な刺激、社会との楽しいつながりといったものを与えることが有益です。



コブ氏は、本能的な採餌行動に基づいた相互作用を犬に与える方法として、おやつやおもちゃを隠すスナッフルマットやインタラクティブなパズルなどを用いることを推奨しています。



これらのマットやパズルにおやつなどを隠すことで、犬はおやつを得るために能動的な「問題解決」を行う必要が生じます。これにより、犬は楽しく遊び続けることができ、退屈や不安を軽減できるというわけです。



仮に、犬がエサなどを守ろうとして、家族や他の犬に対してうなったり攻撃したりする問題行動を起こす場合は、お互いの安全を確保するための戦略を考える必要があります。これには、十分すぎる量のおもちゃなどを用意して競争意識を下げたり、ドアやゲージで物理的な障壁を作って食事スペースを分けたりするといった方法があります。



コブ氏は、「次に愛犬が特別なものを隠しているのを見つけても、きっと安心できるでしょう。彼らは迫り来る終末を心配しているわけでも、おやつの味に抗議しているわけでもありません。彼らは、かつての野生の過去を物語る、ごく普通の自然な行動をしているのです」と述べました。



