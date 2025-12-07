アニメ

「コードギアス」新作アニメシリーズ『コードギアス 星追いのアスパル』制作決定、『奪還のロゼ』TV放送も


2025年12月7日(日)にアニメ『コードギアス』シリーズ20周年を祝した「コードギアス Project "To 20th" イベント」が開催され、新作アニメシリーズ『コードギアス 星追いのアスパル』制作決定が明らかになりました。


発表によれば、『コードギアス 星追いのアスパル』の監督は野村和也氏、シリーズ構成は野﨑まど氏、キャラクターデザインはろるあ氏、アガルマータデザインはYoshi.氏。


野村監督は『ジョーカー・ゲーム』『憂国のモリアーティ』『BLACKFOX』などの作品で知られます。

『コードギアス』のアニメシリーズは2006年に『コードギアス 反逆のルルーシュ』でスタート。


2017年から2018年にかけてテレビシリーズ2作品を全3部作に再構成した劇場版総集編が制作され、2019年に続編でルルーシュの物語の完結編にあたる映画『コードギアス 復活のルルーシュ』が公開されました。


また、2012年から展開されたOVA『コードギアス 亡国のアキト』は全5話構成で、劇場上映も行われました。


2024年に制作された『コードギアス 奪還のロゼ』は全12話構成を4分割して劇場上映されたのち、Disney+で独占配信されています。今回、『星追いのアスパル』展開に向けて、『奪還のロゼ』が2026年7月からテレビ放送されることも決定しています。

【第1幕】「コードギアス 奪還のロゼ」予告1　　#コードギアス #geassp - YouTube

©SUNRISE／PROJECT GEASS

