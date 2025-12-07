「コードギアス」新作アニメシリーズ『コードギアス 星追いのアスパル』制作決定、『奪還のロゼ』TV放送も
2025年12月7日(日)にアニメ『コードギアス』シリーズ20周年を祝した「コードギアス Project "To 20th" イベント」が開催され、新作アニメシリーズ『コードギアス 星追いのアスパル』制作決定が明らかになりました。
🌠シリーズ20周年展開が本格始動！🌠— コードギアスプロジェクト (@GEASSPROJECT) December 7, 2025
「コードギアス Project "To 20th" イベント」
🔓解禁情報一覧🔓
(1/10)
【PICK UP】
▶「コードギアス 20周年記念展覧会」開催決定！
▶「コードギアス 奪還のロゼ」2026年7月TV放送決定！
など
✅各情報の詳細はツリーにてCheck！#geassp #コードギアス pic.twitter.com/KZdPdPj8fC
✩₊⁺⋆─.˚⊹────────────✩₊— コードギアスプロジェクト (@GEASSPROJECT) December 7, 2025
新作アニメーションシリーズ
「コードギアス 星追いのアスパル」
制作決定
₊✧────────────.˚⊹─⋆⁺₊✧
✩₊監督：野村和也
✧₊シリーズ構成：野﨑まど
✩₊キャラクターデザイン：ろるあ
✧₊アガルマータデザイン：Yoshi.#geassp pic.twitter.com/HW7AvoUTpT
発表によれば、『コードギアス 星追いのアスパル』の監督は野村和也氏、シリーズ構成は野﨑まど氏、キャラクターデザインはろるあ氏、アガルマータデザインはYoshi.氏。
野村監督は『ジョーカー・ゲーム』『憂国のモリアーティ』『BLACKFOX』などの作品で知られます。
『コードギアス』のアニメシリーズは2006年に『コードギアス 反逆のルルーシュ』でスタート。
2017年から2018年にかけてテレビシリーズ2作品を全3部作に再構成した劇場版総集編が制作され、2019年に続編でルルーシュの物語の完結編にあたる映画『コードギアス 復活のルルーシュ』が公開されました。
また、2012年から展開されたOVA『コードギアス 亡国のアキト』は全5話構成で、劇場上映も行われました。
2024年に制作された『コードギアス 奪還のロゼ』は全12話構成を4分割して劇場上映されたのち、Disney+で独占配信されています。今回、『星追いのアスパル』展開に向けて、『奪還のロゼ』が2026年7月からテレビ放送されることも決定しています。
【第1幕】「コードギアス 奪還のロゼ」予告1 #コードギアス #geassp - YouTube
©SUNRISE／PROJECT GEASS
・関連記事
『ゴジラ』新作アニメはゴジラの力を宿す少年の物語 - GIGAZINE
アニメ『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』2026年夏公開が決定 - GIGAZINE
eスポーツ向けゲーム＆アニメのクロスメディアプロジェクト『DARK MACHINE THE ANIMATION』ティザーPV公開 - GIGAZINE
オリジナル劇場アニメ『楽園追放 心のレゾナンス』キービジュアル＆最新ティザーPV＆声優発表インタビュー映像公開 - GIGAZINE
2025年秋開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
You can read the machine translated English article 'Code Geass' new anime series 'Code Geas….