Windows 11向け更新プログラム「KB5066835」適用で一部のゲームパフォーマンスが最大50％悪化
Windows 11 24H2および25H2向けに2025年10月に配信された更新プログラムの「KB5066835」を適用した環境で、特定のゲームタイトルのパフォーマンスが大きく下がる不具合が発生していることが報告されています。
Proof That Recent Windows Update Harms Gaming Performance | Digital Foundry
https://www.digitalfoundry.net/news/2025/11/proof-that-recent-windows-update-harms-gaming-performance
Windows 11 KB5066835 Update Triggers Major Gaming Performance Regression
https://www.guru3d.com/story/windows-11-kb5066835-update-triggers-major-gaming-performance-regression/
「KB5066835」は2025年10月のWindows Updateで配信された更新プログラムの1つで、「Chromiumベースのブラウザーで印刷プレビュー画面の応答が停止する原因となった問題」などの問題を修正するものです。
2025 年 10 月 14 日 — KB5066835 (OS ビルド 26200.6899 および 26100.6899) - Microsoft サポート
https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/2025-%E5%B9%B4-10-%E6%9C%88-14-%E6%97%A5-kb5066835-os-%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89-26200-6899-%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3-26100-6899-1db237d8-9f3b-4218-9515-3e0a32729685
しかし、この更新プログラムによって、ゲームのパフォーマンスが低下するという別の悪影響が発生しています。ゲーム系ニュースサイトのDigital Foundryによると、パフォーマンス低下が確認されているゲームの1つは『アサシン クリード シャドウズ』だとのこと。
Amazon.co.jp: アサシン クリード シャドウズ 限定版 (Amazon限定) PlayStation 5 : PCソフト
Digital Foundryは、プロセッサがRyzen 7 9800X3D、GPUがNVIDIA RTX 5090のPCを使い、NVIDIAのパッチの有無でパフォーマンスの違いを測定。パッチを当てない状態、つまりKB5068835の影響がある状態だと『アサシン クリード シャドウズ』プレイ時にフレームレートが33％から50％低くなることを確認しました。
このほかに、『Counter-Strike 2』も大きな影響を受けることがユーザーから指摘されています。
🚨 CS2 FPS BOOST - 11% increase in 1% Lows for me after installing the NVIDIA Hotfix Driver 581.94 🚨— Thour (@ThourCS2) November 20, 2025
📊 Avg. FPS, 1% Lows:
581.29: 780.4 FPS, 297.1
581.94: 794.5 FPS, 331.6 (11.61%🔼)
1280x960, Reflex Enabled, MSAA 4x, Dust2 FPS Map.
9800X3D, RTX 5070, Windows 11 25H2 https://t.co/7u9QDvPqgW pic.twitter.com/yXRYcNO1AD
こうした状況に対して、NVIDIAは「KB5068835のアップデートを行ったことで、一部のゲームのパフォーマンスが低下する問題を改善」と、対象を名指しでパッチを提供しています。
GeForce Hotfix Display Driver version 581.94 | NVIDIA
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5750/~/geforce-hotfix-display-driver-version-581.94
ただし、KB5066835の悪影響はGPUがNVIDIAの場合にのみ発生するものではなく、AMD RadeonやIntel Arcグラフィックスでも確認されています。Windows Latestによれば、Windows 11 25H2 ビルド 26200.6899以降または24H2 ビルド26100.6899以降のシステムはすべて影響を受ける可能性があるとのこと。
Nvidia confirms gamers could experience degraded performance in some games after applying the Windows 11 October 2025 Update.— Windows Latest (@WindowsLatest) November 20, 2025
October 2025 Update is a mandatory security patch for Windows 11 25H2 / 24H2, and it cannot be skipped.
It's unclear if non-Nvidia PCs are also having… pic.twitter.com/YHdwWac5W4
このため、NVIDIA以外のGPUを使用しているユーザーはMicrosoftによる対応を待つことになりそうです。
・関連記事
Windows 11のアップデートで「localhost」が壊れたという報告が続出 - GIGAZINE
Windows 11の更新プログラムによりSSDに不具合が出る問題でストレージ関連メーカー・Phisonを騙る偽文書拡散、Phisonは法的措置で対抗へ - GIGAZINE
2025年1月のWindows 11の更新でPCのオーディオ機能に不具合が発生、ウェブカメラやBluetoothも - GIGAZINE
Windows 11のCPU使用率表示にバグがある可能性 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ソフトウェア, ゲーム, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Windows 11 update 'KB5066835' reduces pe….