ChatGPTの一般公開前に作成されたコンテンツだけ表示するための検索ツール「Slop Evader」



生成AIモデルをベースとしたチャットAIの先駆者「ChatGPT」が登場して以来、インターネットは生成AIが生み出した質が低く不確かな情報であふれかえるようになりました。新たに、検索結果を「ChatGPT登場以前」に限定することで生成AIコンテンツを表示しないようにするブラウザ拡張機能「Slop Evader」が登場しました。



Slop Evader - Tega Brain

https://tegabrain.com/Slop-Evader



「Slop Evader」はChrome版とFirefox版が用意されています。今回はChromeに導入してみます。



拡張機能の配布ページで「Chromeに追加」をクリック。





次に表示されるポップアップで「拡張機能を追加」をクリックすれば完了





これでGoogle検索をすれば、ChatGPTの正式リリース日である2022年11月30日以前に公開されたコンテンツのみが結果に表示されます。





「Slop Evader」には、検索結果を生成AIの先駆けであるChatGPT登場以前のものに限定することで、人間が作成したコンテンツの表示割合が上がるはずだという期待が込められています。





Chromeの拡張機能バーから「Slop Evader」をクリックすれば、RedditやStack Exchange、Pinterest、YouTubeといった各種サービスの結果だけを表示するオプションも利用可能。





試しにReddit検索に文字を入れて検索開始してみました。





結果はこの通り。「site:reddit.com」という演算子を追加することで、対象をreddit.com内に絞った検索を実行していました。

