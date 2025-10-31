アメリカ商務省によるTP-Link製ルーターの販売禁止提案を複数政府機関が支持
アメリカ商務省がTP-Link製の家庭用ルーターを使用することについてリスク評価を行い、国家安全保障上の理由から、販売禁止が妥当であると結論付けたことがわかりました。この販売禁止案は、6以上の連邦省庁が支持しているとのことです。
TP-Linkのルーターはアメリカで人気が高く、家庭から軍まで幅広く使用されています。
しかし源流が中国にある企業であることから、潜在的に国家安全保障上の危険となる可能性があるとして、調査が行われていました。
アメリカに本拠を置く「TP-Link Systems」は、確かに「TP-LINK Technologies」は中国発祥であるものの、2022年の分社とその後の2本社化によってTP-Link Systemsが誕生しており、TP-Link SystemsはTP-LINK Technologiesと提携していないので中国政府による影響は受けないと説明しています。
商務省による調査結果は公には発表されていませんが、「国家安全保障上の理由から販売禁止にするべき」という内容で、6以上の連邦省庁が提案を支持したとのこと。
アメリカ政府が販売禁止を決定した場合の事務手続きは次の通り。まず、商務省がTP-Linkに対して販売禁止とする旨を通知し、30日間の異議申し立て期間が設けられます。その後、商務省は30日以内に異議について検討を行った上で、正式に販売禁止措置を発動することができます。
なお、TP-Link製品を推奨しているテック系ニュースサイトのPCMagは、具体的にTP-Linkのルーターを介してスパイ活動が行われたという直接的な証拠はこれまでに見つかっていないと述べています。
ちなみに、アメリカで「国家安全保障上の理由」で禁止されたものとして、ロシア製アンチウイルスソフトのカスペルスキー(Kaspersky)の例があります。アメリカで事業を展開していたKaspersky Lab, Inc.は「アメリカの国家安全保障を脅かすような活動には関与していない」と反論しましたが、禁止措置の撤回には至らず、事業清算となりました。
