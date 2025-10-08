2025年10月08日 21時00分 ソフトウェア

個人のあらゆるデータを1つのタイムラインに並べるオープンソースツール「Timelinize」



写真やテキストメッセージ、メール、日記、SNSの投稿、ワークアウト、連絡先など、個人のデータをすべてタイムライン上に並べて記録するオープンソースツール「Timelinize」が公開されています。対応OSはWindows、macOS、Linuxです。



Timelinize - Everything at home

https://timelinize.com/





Timelinizeがどんなツールなのかは、以下のムービーを見るとよくわかります。



Timelinize - Introduction - YouTube





ほとんどのアプリはデータを「クラウド」に保存し、ユーザーが管理することはできません。この場合、GoogleやApple、Facebookのアカウントやスマートフォンにアクセスできなくなったらデータを管理することができなくなってしまいます。Timelinizeは、そのデータをユーザーのコンピューターに持ち込み、タイムラインとして管理できるツールです。



ダッシュボードはこんな感じ。





タイムラインビューでは、すべてのデータをグループ化し、単一の線形レイアウトに表示。特定の日に何が起こったかを、発生順に簡単に確認できます。





Timelinizeはエンティティを認識するため、テキストメッセージや電子メールなど座標を持たないデータでも、ポイントがいつどこで発生したかを地図上に視覚化します。あるエンティティについて、他のデータポイントとほぼ同時期に地理位置情報が特定されたポイントが存在する場合も、地図上に表示されます。





ヒートマップで、データが集中している場所を示すことも可能。





あらゆる種類のチャットやメッセージを通じて、人々とのつながりを追跡でき、プラットフォームをまたいだ人々との会話を1つのビューに統合できます。







フォトライブラリや送受信したメッセージ、その他のソースからの豊富な写真やムービーをギャラリーから閲覧できます。





Timelinizeでは、わずか数分でタイムラインに数百万のデータポイントを追加可能。インポート、サムネイル、埋め込みなどを完全に制御できます。





対応しているサービスの例はこんな感じ。





Timelinzeはオープンソースで開発されており、GitHubにリポジトリがホストされています。ライセンスはGNU Affero General Public License v3.0です。なお、記事作成時点でのバージョンは0.0.24で、Timelinizeの開発者は「Timelinizeはまだ開発途上で、完成してはいない」と述べています。



GitHub - timelinize/timelinize: Store your data from all your accounts and devices in a single cohesive timeline on your own computer

https://github.com/timelinize/timelinize