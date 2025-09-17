壊れた縦折り型スマホにBlackberryのキーボードを追加しつつスライド機構に魔改造するDIY動画が話題に
Samsungは「Galaxy Z Flip」シリーズはフィーチャーフォン(いわゆるガラケー)のように縦方向に折れるスマートフォンです。このGalaxy Z Flipを改造して折りたたみ機構ではなくスライド機構に変更し、さらにBlackberryの物理キーボードを移植してしまうDIYの記録をハードウェアDIY系YouTuberのMarcin Plaza氏が公開しています。
A Modified zFlip 5 - Share Project - PCBWay
https://www.pcbway.com/project/shareproject/A_Modified_zFlip_5_969c2c62.html
自分でスマホを作ったよ…だってイノベーションって悲しいものなんだから - YouTube
Plaza氏は壊れたGalaxy Z Flip5を中古市場で安価に入手しました。
背面のサブディスプレイは無事なものの、内側のメインディスプレイが壊れてしまっています。
Galaxy Z Flip5は初期状態だとサブディスプレイに時計やカレンダーなどしか表示できませんが、Samsung製アプリ「Good Lock」をインストールするとサブディスプレイでAndroidの各種アプリを使えるようになります。そこで、まずは外部モニターに接続してGood Lockのインストールを試みます。
無事にインストールに成功して各種アプリを実行可能になりました。
今回の改造ではヒンジのついた従来のケースではなく、Plaza氏の独自設計ケースを使います。このため、まずはヘラや吸盤を使って本体を分解します。
分解完了。
バイブレーターなどの必須でない部品を除外し、スマートフォンとして動作する最小構成を導き出します。
続いて、ケースを設計。
3Dプリンターで出力します。
設計を微調整しながら何度も出力。
理想的な設計にたどり着きました。キーボードはBlackBerry Q10のものを流用しています。この時点ではケースが完成しただけで、内部はまだ未完成です。
キーボードを使うには、Androidに認識させるための基板が必要。
基板もPlaza氏の独自設計です。
設計データを業者に送り、基板を作ってもらいました。ついでにケースの設計データも送って金属製のケースを入手しています。
次に、基板に各種パーツを実装していきます。特にUSBポートの取り付けに苦労したとのこと。
基板やパーツをケースに組み込みます。
これで魔改造版Galaxy Z Flip5が完成しました。
上下のパーツは幅広のケーブルでつながっています。
シャコッとスライドして物理キーボードを取り出せる仕組みです。
キーボードを展開するとこんな感じ。
2つに分かれたケースには磁石が内蔵されており、展開・収納は上質な感覚とのこと。シャコッシャコッとキーボードを展開したり収納したりする様子は動画の33分44秒頃から確認できます。
自分でスマホを作ったよ…だってイノベーションって悲しいものなんだから - YouTube
ソフトウェアキーボードの代わりに物理キーボードで文字を打てます。
魔改造版Galaxy Z Flip5で文字を打ったりゲームをプレイしたりする様子は動画の32分18秒頃から確認できます。
自分でスマホを作ったよ…だってイノベーションって悲しいものなんだから - YouTube
