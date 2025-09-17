2025年09月17日 21時00分 ハードウェア

壊れた縦折り型スマホにBlackberryのキーボードを追加しつつスライド機構に魔改造するDIY動画が話題に



Samsungは「Galaxy Z Flip」シリーズはフィーチャーフォン(いわゆるガラケー)のように縦方向に折れるスマートフォンです。このGalaxy Z Flipを改造して折りたたみ機構ではなくスライド機構に変更し、さらにBlackberryの物理キーボードを移植してしまうDIYの記録をハードウェアDIY系YouTuberのMarcin Plaza氏が公開しています。



A Modified zFlip 5 - Share Project - PCBWay

https://www.pcbway.com/project/shareproject/A_Modified_zFlip_5_969c2c62.html



自分でスマホを作ったよ…だってイノベーションって悲しいものなんだから - YouTube





Plaza氏は壊れたGalaxy Z Flip5を中古市場で安価に入手しました。





背面のサブディスプレイは無事なものの、内側のメインディスプレイが壊れてしまっています。





Galaxy Z Flip5は初期状態だとサブディスプレイに時計やカレンダーなどしか表示できませんが、Samsung製アプリ「Good Lock」をインストールするとサブディスプレイでAndroidの各種アプリを使えるようになります。そこで、まずは外部モニターに接続してGood Lockのインストールを試みます。





無事にインストールに成功して各種アプリを実行可能になりました。





今回の改造ではヒンジのついた従来のケースではなく、Plaza氏の独自設計ケースを使います。このため、まずはヘラや吸盤を使って本体を分解します。





分解完了。





バイブレーターなどの必須でない部品を除外し、スマートフォンとして動作する最小構成を導き出します。





続いて、ケースを設計。





3Dプリンターで出力します。





設計を微調整しながら何度も出力。





理想的な設計にたどり着きました。キーボードはBlackBerry Q10のものを流用しています。この時点ではケースが完成しただけで、内部はまだ未完成です。





キーボードを使うには、Androidに認識させるための基板が必要。





基板もPlaza氏の独自設計です。





設計データを業者に送り、基板を作ってもらいました。ついでにケースの設計データも送って金属製のケースを入手しています。





次に、基板に各種パーツを実装していきます。特にUSBポートの取り付けに苦労したとのこと。





基板やパーツをケースに組み込みます。





これで魔改造版Galaxy Z Flip5が完成しました。





上下のパーツは幅広のケーブルでつながっています。





シャコッとスライドして物理キーボードを取り出せる仕組みです。





キーボードを展開するとこんな感じ。





2つに分かれたケースには磁石が内蔵されており、展開・収納は上質な感覚とのこと。シャコッシャコッとキーボードを展開したり収納したりする様子は動画の33分44秒頃から確認できます。



ソフトウェアキーボードの代わりに物理キーボードで文字を打てます。





魔改造版Galaxy Z Flip5で文字を打ったりゲームをプレイしたりする様子は動画の32分18秒頃から確認できます。



