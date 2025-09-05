飲酒が腸内細菌による肝臓への攻撃を助長してしまう悪循環が明らかに
お酒に含まれるアルコールはリラックスや気分の高揚といった効果をもたらし、気晴らしにはもってこいですが、飲み過ぎると肝臓にダメージが蓄積されます。新たな研究では、慢性的なアルコールの摂取が「腸内細菌による肝臓への攻撃」を助長してしまうという悪循環の存在が明らかとなりました。
mAChR4 suppresses liver disease via GAP-induced antimicrobial immunity | Nature
https://www.nature.com/articles/s41586-025-09395-z
mAChR4 Boosts Liver Health Through GAP Immunity
https://scienmag.com/machr4-boosts-liver-health-through-gap-immunity/
Vicious Cycle Revealed: How Alcohol Helps Gut Bacteria Attack Your Liver : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/vicious-cycle-revealed-how-alcohol-helps-gut-bacteria-attack-your-liver
アルコール摂取に関連する肝疾患は世界的な公衆衛生上の課題であり、慢性的なアルコール摂取中に腸内細菌が肝臓に移行して炎症を引き起こすこともわかっています。しかし、腸と肝臓における複雑な相互作用については部分的にしか解明されていません。
カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームが主導した研究では、ヒトの肝臓から採取した生検とアルコール関連疾患のマウスモデルを対象に、慢性的なアルコール摂取が引き起こす影響が調査されました。
