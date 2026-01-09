たった3日間お酒を飲み過ぎるだけで「腸」にダメージが生じる可能性
過度の飲酒はアルコールを分解する役割を持つ肝臓にダメージを与えることが知られていますが、肝臓と密接に関わる「腸」に及ぼす影響についてはあまり理解されていません。アメリカの研究チームがマウスを用いて行った新たな研究では、たった3日間過度な飲酒をするだけで即座に腸への悪影響が生じることが示されました。
Unraveling the gastrointestinal tract's response to alcohol binges: Neutrophil recruitment, neutrophil extracellular traps, and intestinal injury - Minchenberg - 2025 - Alcohol, Clinical and Experimental Research - Wiley Online Library
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acer.70196
Research in Brief: How Binge Drinking Immediately Harms the Gut | Beth Israel Deaconess Medical Center
https://bidmc.org/news-stories/all-news-stories/news/2025/12/research-in-brief-how-binge-drinking-harms-the-gut
Just 3 Days of Binge Drinking Triggers Rapid Gut Damage in Mice : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/just-3-days-of-binge-drinking-triggers-rapid-gut-damage-in-mice
長らく、アルコール摂取が腸に及ぼす影響についてはよく理解されていませんでしたが、近年の研究では慢性的なアルコール摂取が腸内細菌叢(そう)の乱れに直接関連していることが示されています。
肝臓と腸は密接に関連しており、肝臓は胆汁酸や免疫分子を分泌することで大腸に情報伝達を行い、腸は微生物や食物代謝物を通じて肝機能に影響を及ぼします。このように肝臓と腸は双方向のコミュニケーション経路でつながっているため、アルコールがいずれかの臓器に影響を及ぼすと、もう一方にも影響が及ぶ可能性が高まります。
今回、アメリカのマサチューセッツ州にあるベス・イスラエル・ディーコネス医療センターの研究チームは、マウスに3日間にわたり大量のアルコールを摂取させてその影響を調べる実験を行いました。マウスに投与されたアルコールは体重1kg当たり3.5gで、これは人間に換算するとウォッカ1本分に相当するとのこと。
