Nintendo Switch 2のゲームチャットでビデオ通話を可能にする任天堂公式USBカメラ「Nintendo Switch 2カメラ」レビュー、対角110度でWindows PCでも使用可能



任天堂の次世代ハード「Nintendo Switch 2」には、前世代から新たに「ゲームチャット」機能が追加されており、最大12人でプレイしながら音声通話が可能。さらに別売のUSBカメラを接続すればビデオチャットも可能となっており、任天堂公式のUSBカメラ「Nintendo Switch 2カメラ」も本体と同時にリリースされました。Nintendo Switch 2購入と同時にこのNintendo Switch 2カメラもゲットできたので、実際にどんなカメラなのかをチェックしてみました。



Nintendo Switch 2カメラのパッケージはこんな感じ。





内容物はNintendo Switch 2カメラ本体とUSB-C充電ケーブル。





Nintendo Switch 2カメラはシンプルな構造で、土台と支柱の上にカメラが乗っかっています。





左側面





右側面





カメラを左右に振ったり高さを調節したりすることはできず、上下にカメラの角度をつけられるのみ。角度は上に25度、下に10度くらいまで。動きはスムーズで、頭を動かした時に好きな角度でしっかりと止まるようになっています。





背面を撮ったところ。





カメラの背面下部に、USB-Cポートがあります。





Nintendo Switch 2本体天面にあるUSB-Cポートに接続。天面ポートへの接続なので、Nintendo Switch 2カメラは携帯モード、テレビモード、机置きモードでも使えます。





Nintendo Switch 2本体とNintendo Switch 2カメラを並べたところ。カメラの高さはちょうどドックに挿したNintendo Switch 2よりも少し高いくらいで、Nintendo Switch 2本体の後ろに置いてもカメラの視界をさえぎらないようになっています。





Nintendo Switch 2カメラには物理シャッターが内蔵されています。以下は物理シャッターが閉じているところで、レンズの中央が白い幕でふさがれています。





物理シャッターは、カメラ本体の縁にあるリングを回して解除します。





リングを時計回りに回転させると、カメラのレンズが現れました。





実際にNintendo Switch 2に繋いだ上で撮影できるのかをチェック。Nintendo Switch 2の設定にある「コントローラーと周辺機器」から、「USBカメラの動作チェック」を選択します。





すると、Nintendo Switch 2カメラで撮影した映像が表示されました。Nintendo Switch 2カメラで撮影できる範囲は対角110度で、暗い部屋でも明るくなるように撮影されるとのこと。かなり広角ですが、端はあまりゆがまないように調整されているそうです。





Nintendo Switch 2のハードウェアについて遊びながら学べる「Nintendo Switch 2のひみつ展」では、Nintendo Switch 2カメラのエリアもあります。ここでは、Nintendo Switch 2カメラを使って顔の表情を認識するゲームがプレイできます。





「セッティング」で、Nintendo Switch 2カメラで映した顔が指定の位置に入ると自動的に認識されるようになります。





「Nintendo Switch 2のひみつ展」でNintendo Switch 2カメラを使った顔まねチャレンジに挑戦する様子は以下のムービーで見ることができます。



認識されるのはまゆの形、まぶたの開閉、目線、口の形、顔の向きでした。顔まねは認識される5項目×20点＝100点満点で採点されるのですが、認識の精度は高く、ちょっとした動きも顔の変化につながるので、90点を取るのもかなり難しいという印象。





今度はNintendo Switch 2カメラをWindows PCにつないでみました。





特に何の問題もなく、Windows側からは認識されています。デバイス名は「Nintendo Switch Camera」でした。





ウェブカメラの解像度をブラウザでチェックできるサイト「ウェブカメラテスト」で、Nintendo Switch 2カメラの解像度を測定してみました。これによると、ブラウザでのデフォルトのカメラ解像度は640×480ピクセルで、カメラでサポートされている最大解像度は1920×1080ピクセルとのことでした。Nintendo Switch 2カメラはノートPC用のウェブカメラにもそのまま使えそうです。





Nintendo Switch 2カメラの定価は税込5980円。記事作成時点ではAmazon.co.jpだと税込5479円で注文可能でした。



Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)は税込4万9980円。任天堂公式ストアでは9月中旬から招待販売が行われているほか、各種小売店でも予約が行われており、Amazon.co.jpでは以下のページで招待販売が行われています。



