無限の輪廻に終焉を 第3話「悪いことは何もしてないのにみんなから死ねと言われ殺されそうになりながら生き残り続け、でも無力で何もできず祈りを積み上げ続けたその果てに」



今回のあらすじはざっとこんな感じ！

あれから3年近くが経った



私は運良く逃げた先で過激派の反出生主義者達に迎え入れられ 時々襲撃に遭いながらも隠れ家を転々として逃げ続けている



作画：ほしのるる

https://ruruhoshino.com/

https://x.com/ruruhoshino



ネーム：大牙アイ（タイガアイ）

https://lit.link/taigaai

https://x.com/taigaai4649



原作・脚本：三九二 京（みくにけい）

https://x.com/392kei



次回、第4話「シャロンの薔薇とは最外殻世界が創られし時よりも前からある花の名であり、あるいは神の存在より前から楽園に咲き続けていた花すべてを『薔薇』と呼ぶ」

