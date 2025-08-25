無限の輪廻に終焉を 第3話「悪いことは何もしてないのにみんなから死ねと言われ殺されそうになりながら生き残り続け、でも無力で何もできず祈りを積み上げ続けたその果てに」
今ならまだここから第1話が無料！第2話もまだ無料でここから読めるよ！
今回のあらすじはざっとこんな感じ！
↓
あれから3年近くが経った
私は運良く逃げた先で過激派の反出生主義者達に迎え入れられ 時々襲撃に遭いながらも隠れ家を転々として逃げ続けている
で、第3話のちゃんとしたマンガビューワーは以下から
↓
第3話を今すぐ読む
↓
作画：ほしのるる
https://ruruhoshino.com/
https://x.com/ruruhoshino
ネーム：大牙アイ（タイガアイ）
https://lit.link/taigaai
https://x.com/taigaai4649
原作・脚本：三九二 京（みくにけい）
https://x.com/392kei
次回、第4話「シャロンの薔薇とは最外殻世界が創られし時よりも前からある花の名であり、あるいは神の存在より前から楽園に咲き続けていた花すべてを『薔薇』と呼ぶ」
↓
「次の話が掲載されたらすぐ教えて欲しいな～！」という場合は無料メンバー向けに登録すれば、先行公開で読める＆メールで掲載通知が届くので読み逃しがなくて安心だよ！今作は「GIGAZINEマンガ大賞はこんな感じの連載作もアリだよ！」というのを示すための作品なので、応援してね！
なお、ここからGSCに登録している場合は無料メンバーよりさらにもう1日早くアクセスできるようになる＆すべての記事の広告が非表示になるよ～
・関連記事
GIGAZINE（ギガジン）のマンガカテゴリ～
無限の輪廻に終焉を 第2話「子どもを皆殺しにして人類を救う聖戦のはじまり、だって世界は本当にあっという間に戻せない形で変わってしまうから」 - GIGAZINE
無限の輪廻に終焉を 第1話「誰からも子どもが生まれなくなってしまった世界の到来とものすごい勢いで狂っていく私の小さな世界と」 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in マンガ, ピックアップ, Posted by darkhorse
You can read the machine translated English article An End to the Infinite Cycle of Reincarn….