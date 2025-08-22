2025年08月22日 12時15分 ソフトウェア

Spotifyの有料サブスク特典を無料で得られるアプリが著作権違反でGitHubから削除、すぐにより法的に安全なバージョンが登場



音楽ストリーミングサービスのSpotifyは、無料プランでも音楽を聞くことができますが、広告が挟まれたり曲順がランダムでしか再生できなかったりと制限があります。そんなSpotify Premium限定の機能を開放する外部ツールがGitHubで公開されていましたが、Spotifyからの訴えを受けて削除されたことが報じられました。しかし、ツールの開発者は同じ機能を備えながらも法的な回避策を備えたバージョンをすぐに提供しています。



Spotify Takes Down EeveeSpotify; 'Reborn' Version Immediately Surfaces * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/spotify-takes-down-eeveespotify-reborn-version-immediately-surfaces/





iOS向けのSpotifyアプリを改造して作られた非公式アプリ「EeveeSpotify」は、見た目や使い方は普通のSpotifyと同じですが、有料サブスクリプションの登録なしでプレミアム機能にアクセスできる機能を備えていました。ユーザーはSpotifyの代わりにEeveeSpotifyをインストールするだけで、SpotifyのUIとライブラリをそのまま使用できるだけではなく、広告なしの音楽や歌詞表示、自由な曲順での音楽再生、オフライン再生などSpotifyの有料機能を解放して使うことができます。



EeveeSpotifyはプリコンパイルされたパッケージがGitHubで約1年間公開されていましたが、アプリはSpotifyの無許可コピーであるため、EeveeSpotifyのリポジトリ全体に対し、著作権上の問題があるとして削除通知が送られました。削除通知の中でSpotifyは、「著作権で保護されたオリジナルコードがEeveeSpotifyに複数含まれている」ことを示しています。



結果として、EeveeSpotifyはデジタルミレニアム著作権法(DMCA)違反でGitHubから削除されました。EeveeSpotifyのリポジトリ全体に加えて、他人のリポジトリを自分のアカウントにコピーできるGitHubの「フォーク」500件もまとめて削除されています。





しかし、SpotifyのDMCA通知がGitHubによって承認されてEeveeSpotifyが削除された直後、開発者は「EeveeSpotifyReborn」という新しいリポジトリをGitHubに投稿しました。





開発者のwhoeevee氏は「元のEeveeSpotifyリポジトリはDMCA削除により無効化されました。削除の理由として最も可能性が高いのはIPAパッケージ(iOS向けアプリのファイル形式)であるため、このリポジトリにはIPAパッケージは含まれません」と述べています。これはつまり、EeveeSpotifyが削除されたのはコピーして改造したSpotifyのアプリを配布したからであり、EeveeSpotifyRebornではアプリを配布せずユーザーが自分でビルドする形に変えることで、削除を回避するというものです。



SpotifyはEeveeSpotifyの削除通知の中で、著作権で保護されたコンテンツへのアクセスを制御するための保護措置にも言及しています。そのため、EeveeSpotifyRebornがDMCA違反を回避できるかは不明ですが、記事作成時点ではGitHub上に既に100以上のEeveeSpotifyRebornのフォークが存在しています。

