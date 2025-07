2025年07月28日 19時00分 セキュリティ

北朝鮮労働者が309社で身元を隠しリモートワーカーとして働くことで25億円超を稼ぎ出した詐欺計画を支援した「ノートPCファーム」の運営者としてアリゾナ州の女性に懲役8年半の判決



北朝鮮はフォーチュン100企業やIT企業などに自国の労働者をリモートワーカーとして送り込み、出稼ぎ作戦を繰り広げてきました。この出稼ぎ作戦のベースとなる「ノートPCファーム」を運営していたアリゾナ州の女性が、懲役8年半の判決を受けました。



District of Columbia | Arizona Woman Sentenced in $17M IT Worker Fraud Scheme That Illegally Generated Revenue for North Korea | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/usao-dc/pr/arizona-woman-sentenced-17m-it-worker-fraud-scheme-illegally-generated-revenue-north





North Korean hackers ran US-based “laptop farm” from Arizona woman’s home - Ars Technica

https://arstechnica.com/security/2025/07/north-korean-hackers-ran-us-based-laptop-farm-from-arizona-womans-home/



Woman gets 8 years for aiding North Koreans infiltrate 300 US firms

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-woman-sentenced-to-8-years-in-prison-for-running-laptop-farm-helping-north-koreans-infiltrate-300-firms/



North Korea Infiltrated America by Taking Remote US IT Jobs - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/features/2025-07-24/north-korea-infiltrated-america-by-taking-remote-us-it-jobs



現地時間の2025年7月24日、アメリカ・アリゾナ州リッチフィールドパーク在住のクリスティーナ・マリー・チャップマン被告(50歳)が、地方裁判所で懲役102カ月(8年半)の判決を受けたことをコロンビア特別区連邦検事局が発表しました。





チャップマン被告は、アメリカ市民およびアメリカ居住者を装った北朝鮮の労働者がアメリカ企業309社および国際企業2社でIT関連のリモート職に就き、働くことを支援した詐欺計画に関与した罪に問われています。この計画により、チャップマン被告および北朝鮮は1700万ドル(約25億円)以上を不正に稼ぎ出したと、ジャニーン・フェリス・ピロ連邦検事と司法省刑事局のマシュー・R・ガレオッティ司法次官代理が発表しました。



チャップマン被告は2025年2月11日にコロンビア特別区で有罪判決を受け、通信詐欺・加重個人情報窃盗・金融商品洗浄共謀の罪を認めました。ランドルフ・D・モス判事はチャップマン被告に対し、3年間の保護観察、北朝鮮に支払われるはずだった28万4555ドル92セント(約4200万円)の没収、17万6850ドル(約2600万円)の罰金の支払いを命じています。



チャップマン被告は2020年10月から2023年10月にかけて、北朝鮮政府が「核兵器開発計画の収益を得るために、違法にアメリカの雇用市場に潜入する」という計画に関与したとされています。チャップマン被告は2024年5月15日にアリゾナ州で逮捕されました。



300社以上を騙して北朝鮮関連のIT労働者を雇用させ核開発資金を稼いだ疑いでアメリカ司法省が5人を起訴 - GIGAZINE





ガレオッティ司法次官代理は、「被告人(チャップマン)がこなしたアメリカを拠点とする仲介者としての役割は、北朝鮮によるアメリカ企業への詐欺とアメリカ市民の個人情報窃盗を目的とした複雑な計画において極めて重要なものでした。この数年にわたる計画は、リモートワーカーを雇用するアメリカ企業にとって北朝鮮がもたらす特有の脅威を浮き彫りにしています。刑事局は、アメリカ企業に対するこれらの犯罪計画をほう助する個人を特定し、追訴するという確固たる決意を堅持します」と言及。



チャップマン被告らの逮捕に尽力した連邦捜査局(FBI)の対諜報部に所属するロザフスキー次官は、 「北朝鮮政権は、アメリカ国民、企業、金融機関を犠牲にして、核兵器計画のために数百万ドル(数億円)もの資金を稼いできました。しかし、北朝鮮政府ほど洗練された敵対勢力であっても、クリスティーナ・マリー・チャップマンのような自発的なアメリカ国民の支援なしには計画を成功させることはできません。チャップマンは本日、北朝鮮のIT労働者に仮想的な雇用を与え、稼いだ資金をロンダリングすることで、300社以上のアメリカ企業を欺むく巧妙な計画に関与した罪で判決を受けました。本日の判決は、FBIがパートナーと精力的に協力し、祖国を守り、敵対勢力を支援する者たちの責任を追及していくことを示しています」と語りました。



裁判所文書によると、北朝鮮はアメリカを含む世界中に数千人の高度なIT労働者を派遣しています。そして、偽名として利用されるのは出稼ぎ作戦で企業から盗み出したアメリカ人の個人情報だそうです。なお、2024年4月には欧米企業がアニメーション制作を北朝鮮のアニメーターにアウトソーシングしていた実態が明らかになっており、これには日本アニメも関与しています。



北朝鮮のアニメ制作会社が制裁を回避して日本や海外のアニメ制作を請け負っている実態が明らかに - GIGAZINE





チャップマン被告と共謀者たちは、フォーチュン500企業を含む309社のアメリカ企業に北朝鮮の労働者を送り込みましたが、その多くは派遣会社やその他の契約機関を通じてだったそうです。影響を受けた企業にはトップ5に入る大手テレビ局、シリコンバレーのテクノロジー企業、航空宇宙メーカー、自動車メーカー、高級小売店、メディア・エンターテインメント企業なども含まれています。なお、北朝鮮の出稼ぎ計画では2つの異なるアメリカ政府機関にリモートワーカーを潜り込ませることも計画していたそうですが、これらの計画は概ね失敗に終わりました。



チャップマン被告はアメリカ企業から受け取ったコンピューターを自宅で稼働させる「ノートPCファーム」と呼ばれる設備を運営していました。これは企業が雇ったリモートワーカーがアメリカ国内で働いていると思わせるためのものです。チャップマン被告は49台のノートPCなどのデバイスを海外に出荷しています。なお、チャップマン被告のノートPCファームは以下の通りで、90台以上のノートPCが稼働していたそうです。





チャップマン被告の自宅には、アメリカ企業のノートPCを整理・保管し、各ノートPCがどの企業から送られてきたものなのかを示すためのメモが貼り付けられていました。





チャップマン被告の弁護を担当する公選弁護人によると、同氏の幼少期は父親の不貞、アルコール依存症などで精神的に酷いものだったそうです。チャップマン被告は高校卒業までに複数の州にまたがる12校を転校する羽目となったため、社会的に孤立し、いじめにあい、長続きする友情関係を築いたり帰属意識を築いたりすることができなかったとのこと。また、兄から激しい暴力を受けており、何度も殴打され、首を絞められ、胸にショットガンを突き付けられることもあったそうです。他にも、チャップマン被告は幼少期から青年期にかけて家族・仲間・友人だと思っていた人々から、さまざまな性的虐待を受けたと公選弁護人は語っています。



なお、FBIは今回の事態を受け、アメリカ企業向けにIT労働者をリモートワーカーとして雇用する際の注意事項をまとめたガイダンスを提供しています。



Internet Crime Complaint Center (IC3) | North Korean IT Worker Threats to U.S. Businesses

https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250723-4