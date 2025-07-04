Googleが動画生成AIモデル「Veo 3」をGoogle AI Proユーザー向けに展開、1日3本まで
Googleの動画生成AIモデル「Veo 3」が、Googleの有料AIサービス「Google AI Pro」加入者向けにGeminiを通じてリリースされました。Veo 3の使用は1日あたり3本までで、最長8秒の音声付き動画を生成できます。
The wait is over. @GeminiApp is now shipping Veo 3 *globally* for all Pro members!— Josh Woodward (@joshwoodward) July 3, 2025
That means India, Indonesia, all of Europe, and more are starting to get access to create videos right now.
As a member, you'll get 3 video generations per day, and that credit will replenish… pic.twitter.com/uPa0p0KQZu
Google's viral Veo 3 is now available to all Gemini subscribers
https://www.androidpolice.com/googles-veo-3-is-now-available-to-all-gemini-subscribers/
Google rolls out its new Veo 3 video-generation model globally | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/07/03/google-rolls-out-its-new-veo-3-video-generation-model-globally/
Veo 3は2025年5月に発表された動画生成AIで、最長8秒の音声付き動画を生成できます。
Googleが動画生成AI「Veo 3」を発表、4K出力可能で音声も同時に生成できる - GIGAZINE
発表時は最上位の有料プランであるGoogle AI Ultra(月額3万6400円)で、アメリカ限定で提供されていました。今回はより安価なGoogle AI Pro(月額2900円)でもアクセス可能で、日本を含む159カ国で提供されています。
実際にGoogle AI Proを契約したアカウントでGeminiにアクセスすると、プロンプト入力欄に「動画」という機能が追加されています。
生成したい動画を説明する文章を入力し、送信ボタンをクリック。
動画生成が始まりました。
およそ1分30秒ほどで動画が生成されました。
生成された動画はこんな感じ。プロテインを飲み干す前にあいさつを済ませている点と、「おはようございます」が英語になっている点はプロンプトとやや異なりますが、それ以外はすべて指示通りに出力されています。なお、生成された動画の解像度は1280×720ピクセルでした。
記事作成時点では、テキストプロンプトでしか生成できませんが、Google LabsおよびGoogle Gemini担当シニアバイスプレジデントであるジョシュ・ウッドワード氏は「Gemini上で画像から動画を生成する機能の提供もほぼ準備が完了している」と述べています。
Status on your top requests:— Josh Woodward (@joshwoodward) July 3, 2025
✅ Text-to-video generations in all countries
✅ Fewer blocks when generating
* Photo-to-video generations (almost ready)
Please keep your feedback coming and generating responsibly!
・関連記事
Googleが動画生成AI「Veo 3」を発表、4K出力可能で音声も同時に生成できる - GIGAZINE
GoogleがAIで映画を作れるツール「Flow」を発表、画像生成AI「Imagen」や動画生成AI「Veo」を統合しシーン生成からカット編集まで実行可能 - GIGAZINE
YouTubeが2025年夏後半に動画生成AI「Veo 3」をYouTubeショートに統合、YouTubeショートの1日平均動画再生数は2000億回に到達 - GIGAZINE
GoogleのGemini 2.5で日本語を含む多言語の音声生成が可能に - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, 動画, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article Google rolls out video generation AI mod….