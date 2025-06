通知許可ボタンを「私はロボットではありません」のボタンだと偽ってクリックさせ詐欺通知を配信しまくる攻撃手法が発見される

インターネットで調べ物をしていると、「私はロボットではありません」といった「自分がBOTではないことを証明するためのボタン」が表示されることがあります。これらのBOT検閲システムは「CAPTCHA」と呼ばれているのですが、「通知を許可するボタン」をCAPTCHAのボタンだと偽ってユーザーに通知を受け入れさせ、詐欺広告を配信するという攻撃手法が発見されました。この攻撃はロシアによる偽情報拡散作戦「 ドッペルゲンガー 」に関連していると見られています。 Inside a Dark Adtech Empire Fed by Fake CAPTCHAs – Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2025/06/inside-a-dark-adtech-empire-fed-by-fake-captchas/ When Kehr meets VexTrio – Qurium Media Foundation https://www.qurium.org/forensics/when-kehr-meets-vextrio/ ドッペルゲンガーはロシア政府が主導していたとされる工作ネットワークで、「ロシアのプロパガンダ拡散」や「ウクライナに対する国際支援の弱体化」などを目的に偽情報を拡散していたことが明らかになっています。 FBIが大統領選で偽情報キャンペーンをしていたロシアの工作ネットワーク「ドッペルゲンガー」の32のドメインを押収 - GIGAZINE

2025年06月13日 12時46分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1o_hf

